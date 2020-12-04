Вакцина против Covid-19 от компании Moderna заставляет иммунную систему человека вырабатывать мощные антитела в течение не менее трех месяцев, но вводить ее надо дважды.

Такие результаты показало последнее исследование фармацевтической компании.

Во время исследований ученые изучили иммунную реакцию 34 взрослых участников исследования разного возраста с первого этапа клинических испытаний.

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Количество произведенных после применения вакцины антител со временем немного уменьшается, однако их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации.

Вакцину компании Moderna вводят дважды с интервалом в 28 дней.

Вакцина Moderna

30 ноября фармацевтическая компания Moderna заявила, что ее вакцина имеет эффективность 94,1%. Кроме того, производитель утверждает, что во время лечения тяжелых больных она может быть эффективной на 100%.

Во время проведения испытаний добровольцы, получившие препарат, не заболели коронавирусом.

В связи с этим Дональд Трамп призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) быстро утвердить вакцину.

Источник: Moderna