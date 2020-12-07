Большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу, несмотря на наличие иммунитета у тех, кто уже переболел.

Об этом во время брифинга 7 декабря сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

— Большая часть населения планеты остается восприимчивой к заражению коронавирусом, — заявил Тедрос Гебреисус.

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При этом представители организации ждут начала вакцинирования, однако считают, что вакцина будет эффективной против коронавируса только вместе с противоэпидемическими мерами.

Новый год на карантине

В ВОЗ озвучили советы, как безопасно встретить Новый год во время пандемии коронавируса.

В организации призывают не планировать никаких путешествий и избегать ТРЦ.

Подробнее о карантине на Новый год 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ