Большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу, несмотря на наличие иммунитета у тех, кто уже переболел.
Об этом во время брифинга 7 декабря сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
— Большая часть населения планеты остается восприимчивой к заражению коронавирусом, — заявил Тедрос Гебреисус.
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При этом представители организации ждут начала вакцинирования, однако считают, что вакцина будет эффективной против коронавируса только вместе с противоэпидемическими мерами.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/xXwT2pHqIK
— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 7, 2020
Новый год на карантине
В ВОЗ озвучили советы, как безопасно встретить Новый год во время пандемии коронавируса.
В организации призывают не планировать никаких путешествий и избегать ТРЦ.
Подробнее о карантине на Новый год 2021 читайте на Фактах ICTV.
Источник: ВОЗ