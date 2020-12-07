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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубнік |

У детей возможны осложнения даже при бессимптомном Covid-19 – врач

Дети могут легче переносить коронавирус, у некоторых даже не фиксируются симптомы, но это не значит, что болезнь пройдет бесследно для них.

Малышам также грозят осложнения от Covid-19, даже если заболевание у них проходило бессимптомно.

— У нас было десять детей, которые имели осложнения в виде синдрома Кавасаки. Изначально у них ПЦР-тест был отрицательным, а при обследовании ИФА на антитела обнаружили иммуноглобулины G, — поделилась опытом лечения больных детей руководитель львовского Охматдета Александра Бурда.

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В связи с этим нужно внимательно следить за соблюдением ребенком противоэпидемических мер. В случае фиксирования симптомов болезни сразу же обращаться к врачу.

Предотвратить осложнения можно также с помощью ИФА-теста, который покажет, болел ребенок или нет.

Коронавирус у детей

Врач Евгений Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей. По его словам, малыши чаще легче переносят болезнь.

Однако у них могут фиксироваться нетипичные симптомы заболевания, среди которых рвота и диарея.

Подробнее о коронавирусе у детей читайте на Фактах ICTV.

Источник: УНН

Фото: Pixabay

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