Осталось не так много времени до новогодних и рождественских праздников, празднование которых нужно правильно спланировать, чтобы обезопасить себя в условиях распространения коронавируса.

— Пандемия Covid-19 изменит способ нашего празднования, но это не означает, что мы не можем праздновать. Изменения, которые вы внесете, будут зависеть от того, где вы живете. Всегда соблюдайте местные или национальные противоэпидемические правила, — призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Вот несколько советов от ВОЗ на счет того, как безопасно встретить новогодние и рождественские праздники.

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Не планировать путешествий

Гебрейесус посоветовал остаться на праздники дома, если нет острой необходимости совершить поездку к родственникам или друзьям.

Он призвал отмечать праздники в кругу родных и не идти после 00.00 1 января праздновать в гости к разным людям.

Избегать ТЦ

Генеральный директор ВОЗ посоветовал избегать многолюдных торговых центров или идти за покупками не в пиковые часы.

Лучше всего перейти на онлайн-шопинг, если такая возможность есть, добавил Гебрейесус.

К слову, Факты ICTV собрали список сервисов, благодаря которым можно заказать продукты и подарки с доставкой на дом.

Защищать себя

Глава ВОЗ напомнил о масках, социальной дистанции ​​и дезинфекции рук во время пользования общественным транспортом.