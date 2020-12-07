Вакцина против коронавируса будет доступна каждому гражданину США ко второму кварталу 2021 года.
Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.
В стране возлагают большие надежды на вещество, благодаря которому страна собирается вернуться к нормальной жизни.
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Эти сроки считают вполне реалистичными. В стране ожидают, что уже в следующем году стадионы страны будут переполненными.
Вакцина против коронавируса
После длительной разработки вакцины против коронавируса осенью ряд фирм заявили о первых успехах.
В США, Европе готовятся вакцинировать людей, в приоритете — медики и пенсионеры.
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Источник: Axios