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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубнік |

Вакцина от Covid-19 станет доступной всем американцам: в США назвали сроки

Вакцина против коронавируса будет доступна каждому гражданину США ко второму кварталу 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.

В стране возлагают большие надежды на вещество, благодаря которому страна собирается вернуться к нормальной жизни.

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Эти сроки считают вполне реалистичными. В стране ожидают, что уже в следующем году стадионы страны будут переполненными.

Вакцина против коронавируса

После длительной разработки вакцины против коронавируса осенью ряд фирм заявили о первых успехах.

В США, Европе готовятся вакцинировать людей, в приоритете — медики и пенсионеры.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Axios

Фото: Dreamstime

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