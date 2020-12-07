Вакцинация от коронавируса может стать важным шагом в борьбе против пандемии. Поэтому ученые начали активно искать решение проблемы. В противостояние вступили известные фармацевтические компании.

Первым об успехе заявил американский гигант Pfizer, который разработал вакцину в тандеме с немецкими учеными. Следующей была другая американская фармкомпания Moderna. А потом и британо-шведская AstraZeneca вместе с Оскфордським университетом также отрапортовала о готовности вакцины.

В общем принцип действия у всех одинаков – после прививки у человека должны выработаться антитела, которые и будут защищать организм. Однако у них разные условия хранения. Для Moderna достаточно -20 градусов, а для Pfizer нужно до -70 градусов.

Поэтому логистические компании уже развернули строительство целых морозильных ферм. В частности, в Нидерландах и США. В Украине же в Минздраве уверяют, что холодильники, которые выдерживают температуру до -20 градусов есть. А для поддержания низких температур отечественные украинские компании экспериментируют с сухим льдом.

Однако не решенным вопросом еще остается, насколько долго будет хватать вакцинации. Различные ученые говорят о сроке полгода или год. Американская же Moderna заявила, что ее вакцина дает иммунитет на три месяца.

Пока фармацевтические компании продолжают совершенствовать свои препараты, страны уже выстроились в очередь на поставки. Великобритания станет первой, где уже начинается масштабная профилактическая кампания.

Однако ученые отмечают, что первыми вакцину получат медики, люди пожилого возраста, полиция, пожарные и учителя, а также те люди, которые приняли участие в финансировании разработки вакцин.

Украина сейчас ведет переговоры с поставщиками вакцин – о сроках поставок и стоимости. В частности, с компанией Pfizer. Но больше украинские чиновники рассчитывают на бесплатные дозы от Глобального фонда доступа к вакцинам от Covid-19. От вакцины российского производства в Украине отказались, поскольку ВОЗ не рекомендовала ее.

Между тем, фармацевтические гонки только набирают обороты. Ведь вакцинация – это не только борьба за здоровье, но и за большие деньги.

Но в Минздраве Украины также отмечают, что возможны проблемы в поставке партий вакцин.