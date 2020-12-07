ВОЗ обсуждает инфицирование Covid-19 здоровых людей ради вакцины

В понедельник Всемирная организация здравоохранения проводит обсуждение о целесообразности испытаний, в которых здоровые молодые добровольцы намеренно заражаются коронавирусом, чтобы ускорить разработку вакцины.

Некоторые ученые предостерегают от заражения добровольцев вирусом, от которого не существует лекарств, хотя существуют методы лечения, которые могут помочь пациентам.

Однако сторонники этой идеи утверждают, что риски Covid-19 для молодых и здоровых минимальные, а польза для общества высокая.

Польза и этическая сторона

Испытания на здоровых людях, которых специально заражают, могут дать результаты быстрее, чем испытания вакцин, во время которых исследователи должны ждать, пока участники инфицируются в реальном мире.

Эти исследования также могут быть использованы для сравнения нескольких кандидатов на вакцину, разработки методов лечения и сбора данных о немедленных последствиях инфекции, что в противном случае было бы трудно.

Однако все еще остается этическая сторона вопроса.

Читайте: В 2021 от коронавируса планируют вакцинировать 50% украинцев — Ляшко

Испытания нужны, несмотря на успешность кандидатов

Сторонники испытаний с добровольцами заявили, что их проведение все еще нужно, несмотря на новые данные о вакцинах.

Уже известно, что Pfizer, Moderna и AstraZeneca могут в 2021 году создать достаточное количество вакцин для иммунизации трети человечества, а Великобритания, например, начинает вакцинацию населения уже 8 декабря.

Однако испытания вакцины на людях, которые не были инфицированы, могут помочь обеспечить достаточное количество вакцин для всего мира быстрее, считают сторонники такого метода.