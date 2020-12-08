У детей до 3 лет зубная боль чаще всего связана с естественным процессом роста зубов. Иногда он может сопровождаться жаром, отеком десен, дискомфортом.

В этой ситуации ребенку помогут специальные игрушки, которые он будет грызть и тем самым облегчит себе боль. Врач Татьяна Чопей советует специально подобрать такой предмет, а не позволять ребенку кусать все подряд. Также нужно следить за его чистотой.

Также можно делать массаж с помощью салфетки, смоченной холодной водой.

Самостоятельно давать ребенку в этом возрасте различные жаропонижающие и обезболивающие специалист не советует. В случае осложнений нужно обращаться к стоматологу.