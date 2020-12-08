Причины зубной боли у детей
- Режутся зубы.
- Заболевания зубов – кариес, пульпит, периодонтит.
- Боль после удаления зуба.
- Заболевания слизистой — стоматит, гингивит, попадание частичек пищи в полость между зубами.
Зубная боль у детей до 3 лет: что делать
У детей до 3 лет зубная боль чаще всего связана с естественным процессом роста зубов. Иногда он может сопровождаться жаром, отеком десен, дискомфортом.
В этой ситуации ребенку помогут специальные игрушки, которые он будет грызть и тем самым облегчит себе боль. Врач Татьяна Чопей советует специально подобрать такой предмет, а не позволять ребенку кусать все подряд. Также нужно следить за его чистотой.
Также можно делать массаж с помощью салфетки, смоченной холодной водой.
Самостоятельно давать ребенку в этом возрасте различные жаропонижающие и обезболивающие специалист не советует. В случае осложнений нужно обращаться к стоматологу.
Зубная боль у детей от 3 до 6 лет: что делать
В этом возрасте дети уже могут страдать от кариеса, который провоцирует неправильный уход за полостью рта или же пищевые привычки — злоупотребление сладким.
В случае появления первых признаков Татьяна Чопей советует немедленно обращаться к врачу и не запускать заболевание.
По ее словам, несмотря на то, что это молочные зубы, которые выпадут, проблемы могут перейти на корень зуба и в дальнейшем вызвать проблемы уже у взрослого человека.
Начиная с появления первого зуба, за полостью рта ребенка нужно следить и раз в полгода водить малыша к стоматологу.
Зубная боль у детей от 6 до 14 лет: что делать
В этом возрасте у ребенка зубную боль также могут вызвать заболевания — кариес, пульпит.
Помогут побороть проблему правильные пищевые привычки, уход за полостью рта и визиты к врачу.
Также с 6 лет у ребенка начинают выпадать молочные зубы и расти основные. Чаще всего этот процесс проходит безболезненно, но могут быть и осложнения. При первых жалобах ребенка нужно обращаться к специалисту.
Важно следить, чтобы выпадение зубов проходило вовремя. Если есть задержка, следует показать ребенка врачу.
Зубная боль у детей старше 14 лет: что делать
У подростков с уже сформированным зубным рядом боль чаще всего связана с заболеваниями зубов.
Родители должны продолжать регулярно показывать ребенка специалисту и следить за соблюдением правил гигиены рта.