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Что делать, если у ребенка болят зубы

Что делать, если у ребенка болят зубы

Зубная боль грозит даже самым маленьким детям. С проблемами полости рта малыши начинают сталкиваться с момента появления первых зубов и в течение дальнейшей жизни.

Боль может быть связана с естественными процессами. Или же ее могут вызвать различные заболевания.

О причинах зубной боли у детей и как с ней бороться Фактам ICTV рассказала врач-стоматолог Татьяна Чопей.

Причины зубной боли у детей

  • Режутся зубы.
  • Заболевания зубов – кариес, пульпит, периодонтит.
  • Боль после удаления зуба.
  • Заболевания слизистой — стоматит, гингивит, попадание частичек пищи в полость между зубами.

Зубная боль у детей до 3 лет: что делать

У детей до 3 лет зубная боль чаще всего связана с естественным процессом роста зубов. Иногда он может сопровождаться жаром, отеком десен, дискомфортом.

В этой ситуации ребенку помогут специальные игрушки, которые он будет грызть и тем самым облегчит себе боль. Врач Татьяна Чопей советует специально подобрать такой предмет, а не позволять ребенку кусать все подряд. Также нужно следить за его чистотой.

Также можно делать массаж с помощью салфетки, смоченной холодной водой.

Самостоятельно давать ребенку в этом возрасте различные жаропонижающие и обезболивающие специалист не советует. В случае осложнений нужно обращаться к стоматологу.

Зубная боль у детей от 3 до 6 лет: что делать

В этом возрасте дети уже могут страдать от кариеса, который провоцирует неправильный уход за полостью рта или же пищевые привычки — злоупотребление сладким.

В случае появления первых признаков Татьяна Чопей советует немедленно обращаться к врачу и не запускать заболевание.

По ее словам, несмотря на то, что это молочные зубы, которые выпадут, проблемы могут перейти на корень зуба и в дальнейшем вызвать проблемы уже у взрослого человека.

Начиная с появления первого зуба, за полостью рта ребенка нужно следить и раз в полгода водить малыша к стоматологу.

Зубная боль у детей от 6 до 14 лет: что делать

В этом возрасте у ребенка зубную боль также могут вызвать заболевания — кариес, пульпит.

Помогут побороть проблему правильные пищевые привычки, уход за полостью рта и визиты к врачу.

Также с 6 лет у ребенка начинают выпадать молочные зубы и расти основные. Чаще всего этот процесс проходит безболезненно, но могут быть и осложнения. При первых жалобах ребенка нужно обращаться к специалисту.

Важно следить, чтобы выпадение зубов проходило вовремя. Если есть задержка, следует показать ребенка врачу.

Зубная боль у детей старше 14 лет: что делать

У подростков с уже сформированным зубным рядом боль чаще всего связана с заболеваниями зубов.

Родители должны продолжать регулярно показывать ребенка специалисту и следить за соблюдением правил гигиены рта.

Фото: Pixabay

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