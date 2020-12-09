Сильная геомагнитная буря ожидается 9-11 декабря – астрономы

7 декабря Солнце выбросило плазму и радиацию, которые, как ожидается, попадут в атмосферу Земли 9 декабря.

Плазма в настоящее время движется к Земле и ударит в атмосферу Земли в среду вечером, что вызовет небольшую геомагнитную бурю, сообщает Национальная информационная служба по космическим данным об окружающей среде США.

В четверг, 10 декабря, если флуктуации магнитного поля продолжатся, может быть произойти даже сильная геомагнитная буря, которая продержится до 11 декабря.

В Германии даже может наблюдаться северное сияние.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Однозначного ответа на вопрос о том, как влияют магнитные бури на здоровье людей и животных, ученые не имеют.

Некоторые даже считают, что магнитные бури действуют положительно, но чаще всего в такие часы или дни ухудшается самочувствие у так называемых метеозависимых людей.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2021 год

Советы врачей

Гипертоникам в дни магнитных бурь врачи советуют употреблять побольше воды, а от соли отказаться, чтобы жидкость в организме не задерживалась и не приводила к повышению давления.

А гипотоникам можно принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника

Также всем следует хорошо высыпаться.

Источник: NOAA

Фото: Depositphotos