Сильная геомагнитная буря ожидается 9-11 декабря – астрономы

7 декабря Солнце выбросило плазму и радиацию, которые, как ожидается, попадут в атмосферу Земли 9 декабря.
Плазма в настоящее время движется к Земле и ударит в атмосферу Земли в среду вечером, что вызовет небольшую геомагнитную бурю, сообщает Национальная информационная служба по космическим данным об окружающей среде США.
В четверг, 10 декабря, если флуктуации магнитного поля продолжатся, может быть произойти даже сильная геомагнитная буря, которая продержится до 11 декабря.
В Германии даже может наблюдаться северное сияние.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Однозначного ответа на вопрос о том, как влияют магнитные бури на здоровье людей и животных, ученые не имеют.
Некоторые даже считают, что магнитные бури действуют положительно, но чаще всего в такие часы или дни ухудшается самочувствие у так называемых метеозависимых людей.
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Советы врачей
Гипертоникам в дни магнитных бурь врачи советуют употреблять побольше воды, а от соли отказаться, чтобы жидкость в организме не задерживалась и не приводила к повышению давления.
А гипотоникам можно принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника
Также всем следует хорошо высыпаться.
Источник: NOAA
Фото: Depositphotos