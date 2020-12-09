Как ухаживать за зубами ребенка

Ухаживать за зубами ребенка нужно с появления первого зуба, с самого детства приучая его заботиться о состоянии полости рта.

Врач-стоматолог Татьяна Чопей рассказала о правильном уходе за зубами малышей с самого маленького возраста.