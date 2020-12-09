Как ухаживать за первыми зубами у младенца
После появления первых зубов родители должны заниматься гигиеной рта ребенка. Уже первые зубки можно аккуратно чистить с помощью марли или салфеток.
Также нужно следить за питанием ребенка уже в первые годы жизни и не приучать его к сладкому.
Родители делают огромную ошибку, когда набирают в бутылочки сладкие жидкости (компоты, чаи, молоко) и дают ребенку пить, говорит Татьяна Чопей. Лучше, чтобы ребенок не злоупотреблял сладостями с самого детства. Особенно опасно оставлять ребенка спать с бутылочкой.
Когда начинать приучать ребенка к чистке зубов
Приучать ребенка к чистке нужно с появление первых зубов. Только сначала ухаживать за первыми зубами должны родители, а позже ребенок сам должен чистить их.
Собственная щетка и паста должны быть у ребенка с двухлетнего возраста, а можно и раньше. Чистка должна проходить в игровой форме, а дочищать должны родители.
Взрослые должны помогать ребенку чистить зубы аж до 10 лет. Дети могут чистить и сами, но родители должны контролировать качество чистки, поскольку именно они отвечают за здоровье своих детей и состояние их зубов.
Как выбрать зубную щетку и пасту для ребенка
Зубную щетку и пасту лучше подбирать с помощью стоматолога. Это может стать поводом для первого визита к специалисту.
По словам Татьяны Чопей, впервые ребенка к стоматологу лучше сводить не после возникновения проблемы, а просто для знакомства и первого обследования, чтобы в дальнейшем это не вызывало страха.
Если выбирать самому, то лучше брать щетку с небольшой головкой и мягкой щетиной. Можно выбрать интересную щетку, чтобы ребенок воспринимал чистку зубов как игру.
Зубную пасту малышу лучше купить отдельно. Средства для детей более щадящие, у них не такой резкий вкус.
Нужно ли пломбировать молочные зубы
Стоматологи призывают относиться к молочным зубам так же, как и к основным. Они выпадут, но это не повод запускать их.
Не стоит допускать развитие кариеса, который может привести к другим осложнениям и заболеванию корня зуба. Это может отразиться на состоянии основных зубов.
Сейчас стоматологи пломбируют зубы даже самым маленьким пациентам, делается это аккуратно и почти безболезненно, говорит Татьяна Чопей.
Нужно ли ребенку пользоваться зубной нитью и ополаскивателями
Зубная нить предназначена для очищения межзубных промежутков. Пользоваться ею нужно, если у ребенка зубы стоят плотно, и зубная щетка не сможет очистить это пространство.
Зубную нить можно использовать после появления молочных зубов у ребенка для лучшего очищения.
Полноценно ее желательно использовать после прорезывания первых постоянных зубов.
Ополаскиватель можно использовать с шестилетнего возраста, когда ребенку уже можно объяснить, что нужно сплевывать.
Когда ребенку ставить брекеты
При наличии проблемы показывать ребенка ортодонту можно с пяти лет. Он обследует ребенка и определит лечение.
Именно в таком возрасте доктор может увидеть первые признаки заболеваний и предупредить их.
Также важно выявить вредные привычки, которые влияют на формирование зубочелюстной системы и устранить их, тут нам понадобится совместная работа с родителями и логопедом. В таком возрасте лечение проходит с помощью пластинок, ортодонтических аппаратов, трейнеров, приспособлений для устранения вредных привычек.
Брекеты при необходимости устанавливают после прорезывания всех постоянных зубов, приблизительно в 11-13 лет. В этом возрасте челюсть еще формируется, исправить патологию гораздо легче.
В каждом возрасте и каждом случае врач учитывает все факторы, влияющие на формирование заболевания, собирает диагностику и составляет индивидуальный план лечения.
Чем раньше обратиться к специалисту, тем легче пройдет лечение. Тяжелее изменить ситуации в более взрослом возрасте. Тогда врачи работают с уже сформированной проблемой, уточняет Татьяна Чопей.
Профилактика заболевания зубов у детей
- Правильное питание, минимизация употребления сахаросодержащих продуктов.
- Ежедневный уход за полостью рта.
- Визиты к стоматологу раз в полгода.