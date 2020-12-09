Переход школ и других учебных заведений на онлайн-обучение из-за коронавируса может негативно сказаться на психологическом здоровье детей.

Поскольку дети и подростки особенно чувствительны к психосоциальным последствиям пандемии. Поскольку детство и подростковый возраст являются критическими периодами поведенческого и социального развития.

— В подростковом возрасте взаимодействие со сверстниками особенно важна. Меры, направленные на сдерживание заражения коронавирусом, сокращают возможности детей и подростков взаимодействовать со сверстниками, что может повлиять на психологическое здоровье, — отметил специалист ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

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По словам эксперта, с одной стороны, доступ к цифровым технологиям может смягчить некоторые негативные последствия за счет того, что молодежь может общаться с друзьями онлайн. Кроме того, длительное пребывание дома расширяет возможности для того, чтобы дети больше времени проводили с родителями и родными.

Но, с другой стороны, социальная коммуникация через интернет связана с определенными рисками. Однако долгосрочные последствия еще нужно исследовать.

Во время дистанционного обучения родителям приходится выполнять обязанности не только мамы и папы, но и учителей или воспитателей.

Как организовать обучение ребенка на дому, мотивировать ребенка и создать здоровую атмосферу — читайте в нашем в материале.