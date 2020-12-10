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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубнік |

Комаровский рассказал, чем потеря обоняния при Covid-19 угрожает жизни и что делать

Потеря обоняния — наиболее типичный симптом коронавируса. При этом больные могут ощущать его полное отсутствие или же ослабление. Также может пропасть способность ощущать вкус.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как восстановить обоняние и как выживать без способности ощущать запахи.

— Необратимого поражения обоняния при коронавирусе не происходит. Оно обязательно вернется. Кому-то повезет, и все наладится через две недели, кому-то не повезет — и оно вернется через несколько месяцев, — успокаивает Евгений Комаровский.

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Поддержание слизистых

При потере обоняния важно поддерживать нормальное состояние слизистых оболочек. Для этого необходимо:

  • не допускать сухого воздуха, перегрева;
  • пить много жидкости;
  • спать в чистых комнатах с нормальной температурой и влажностью.

Как тренировать нюх

При этом можно проводить тренировки нюха, однако эффективность этих действий пока не доказана учеными.

— Можно нюхать эфирные масла, их четыре — лимон, гвоздика, роза и эвкалипт. Нужно накапать масло на ватный диск и делать короткие вдохи, пытаясь ощутить запах. Делать это пару раз в день, — рассказывает Евгений Комаровский.

Лечение потери обоняния

Вылечить потерю обоняния нельзя. По словам доктора, обсуждается использование противовоспалительных гормонов, но их эффективность не подтверждена.

— Внутрь принимать такие гормоны категорически нельзя, местно – можно попробовать в некоторых случаях, — продолжает Евгений Комаровский.

Однако это стоит обсуждать с врачом.

Другие причины потери обоняния

Евгений Комаровский говорит, что обоняние может исчезнуть и по другим причинам, среди которых:

  • травмы;
  • опухоли;
  • воспалительные процессы в головном мозгу.

Как выживать при потере обоняния

Потеря обоняния может угрожать жизни человека, говорит доктор. Это связано с тем, что посредством обоняния человек определяет качество продуктов.

— Я вас очень прошу: изучайте сроки годности и смотрите на упаковки. Кроме того, дайте понюхать еду тому, кто не потерял обоняние, — комментирует он.

Также человек не может ощущать запах дыма и газа, что может угрожать и жизни других.

— Сейчас, когда отопительный сезон, нужно установить датчики дыма и датчики газа. Это очень важно, — подводит итог Комаровский.

Комаровский о коронавирусе

Евгений Комаровский озвучил прогноз, что пандемия коронавируса может продлиться до конца 2022 года.

Он связывает победу над вирусом либо с выработкой коллективного иммунитета, либо с появлением вакцины.

Больше комментариев Комаровского о коронавирусе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Евгений Комаровский

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