Потеря обоняния — наиболее типичный симптом коронавируса. При этом больные могут ощущать его полное отсутствие или же ослабление. Также может пропасть способность ощущать вкус.
Доктор Евгений Комаровский рассказал, как восстановить обоняние и как выживать без способности ощущать запахи.
— Необратимого поражения обоняния при коронавирусе не происходит. Оно обязательно вернется. Кому-то повезет, и все наладится через две недели, кому-то не повезет — и оно вернется через несколько месяцев, — успокаивает Евгений Комаровский.
Читайте: Бессимптомный коронавирус: Комаровский объяснил, что это и чем опасен
Поддержание слизистых
При потере обоняния важно поддерживать нормальное состояние слизистых оболочек. Для этого необходимо:
- не допускать сухого воздуха, перегрева;
- пить много жидкости;
- спать в чистых комнатах с нормальной температурой и влажностью.
Как тренировать нюх
При этом можно проводить тренировки нюха, однако эффективность этих действий пока не доказана учеными.
— Можно нюхать эфирные масла, их четыре — лимон, гвоздика, роза и эвкалипт. Нужно накапать масло на ватный диск и делать короткие вдохи, пытаясь ощутить запах. Делать это пару раз в день, — рассказывает Евгений Комаровский.
Лечение потери обоняния
Вылечить потерю обоняния нельзя. По словам доктора, обсуждается использование противовоспалительных гормонов, но их эффективность не подтверждена.
— Внутрь принимать такие гормоны категорически нельзя, местно – можно попробовать в некоторых случаях, — продолжает Евгений Комаровский.
Однако это стоит обсуждать с врачом.
Другие причины потери обоняния
Евгений Комаровский говорит, что обоняние может исчезнуть и по другим причинам, среди которых:
- травмы;
- опухоли;
- воспалительные процессы в головном мозгу.
Как выживать при потере обоняния
Потеря обоняния может угрожать жизни человека, говорит доктор. Это связано с тем, что посредством обоняния человек определяет качество продуктов.
— Я вас очень прошу: изучайте сроки годности и смотрите на упаковки. Кроме того, дайте понюхать еду тому, кто не потерял обоняние, — комментирует он.
Также человек не может ощущать запах дыма и газа, что может угрожать и жизни других.
— Сейчас, когда отопительный сезон, нужно установить датчики дыма и датчики газа. Это очень важно, — подводит итог Комаровский.
Комаровский о коронавирусе
Евгений Комаровский озвучил прогноз, что пандемия коронавируса может продлиться до конца 2022 года.
Он связывает победу над вирусом либо с выработкой коллективного иммунитета, либо с появлением вакцины.
Больше комментариев Комаровского о коронавирусе читайте на Фактах ICTV.
Источник: Евгений Комаровский