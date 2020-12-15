Что такое информационная зависимость и как от нее уберечься

В современном мире интернет нужен нам почти так же, как одежда и свет. Особенно ощутимо это стало во время локдауна, когда большинство людей перешли на дистанционную работу и обучение.

В таком активном информационном потоке сложно удержать баланс между реальным и виртуальным миром, а осознанное использование информационного пространства кажется невозможным. Так, может быть, интернет-зависимости не существует, и это норма современной жизни?

В проекте Фактор риска Факты ICTV разбирались в этом вопросе и готовы рассказать вам о том, как уберечься от болезни ХХІ столетия.

Несмотря на то, что интернет-зависимость была признана болезнью еще в 2008 году, некоторые до сих пор спорят и считают, что в эпоху информационных технологий это нормально и не является проблемой. В тоже время ученые все больше убеждаются в сложности и реальности этого недуга.

Коварность этой зависимости в том, что симптомы проявляются не сразу, на их формирование нужно время, поэтому она приходит почти незаметно, — говорит психолог и научный сотрудник Института социальной и политической психологии НАПН Украины Наталия Обухова.

По большому счету, мы все зависимы от интернета, особенно во время пандемии, когда почти все перешли на дистанционную работу и обучение, а круг общения уменьшился. Но если это не мешает нам общаться в реальной жизни, если мы можем выйти из интернета при необходимости, если у нас нет желания бросить все ради соцсетей, то это не та форма зависимости, которая требует коррекции.

Информационные зависимости, требующие вмешательства специалистов, — это постоянная болезненная потребность находится в информационном пространстве. Их классифицируют по-разному, часто они объединяются, но основные виды выглядят так:

навязчивый серфинг (постоянное бесцельное переключение между веб-страницами);

игровая зависимость;

киберсексуальная зависимость (зависимость от просмотра порносайтов и виртуального секса);

зависимость от соцсетей и онлайн-общения.

Интернет-зависимые отказываются от личной жизни, у них меняется эмоциональный фон, они полностью изолируются от общества.

Именно поэтому какую-либо информационную зависимость проще предупредить, чем корректировать. Но в предупреждении интернет-зависимости важно обращать внимание на возрастную группу, потому что зависимость начинает формироваться у детей еще до того, как они начинают ходить в детский сад. Детей нужно учить медиаграмотности и информационной гигиене с раннего детства.



Если это совсем маленький ребенок, до 3-4 лет, то ему вообще лучше не давать играться с гаджетами и как можно меньше включать телевизор, и только под присмотром родителей, ведь именно в это время начинается формирование привычек на всю жизнь.

Первое, что нужно понять молодым родителям, — чем позже ребенок познакомится с гаджетами, тем здоровее будет его отношение к интернету, — говорит Наталья Обухова.

Когда ребенок подрастает и идет в школу, начинается новый этап его жизни, но родители все еще остаются для него главным авторитетом. Именно в это время родители могут допустить огромную ошибку — начать манипулировать гаджетами ради своей выгоды. Сделаешь уроки, и сможешь немного поиграть в компьютер, — очень распространенная фраза в семьях, где есть дети школьного возраста.

Таким образом родители собственноручно приучают ребенка к тому, что интернет — это только ключ к удовольствию, а не пространство для учебы и работы.

Именно в это время нужно объяснять основы медиаграмотности и ценность полезной информации, объяснять, что информационное пространство может нести большую опасность, развивать у детей критическое мышление и прививать чувство ответственности и контроля.

Когда ребенок становится подростком, контролировать его сложно, каждый запрет вызывает конфликт. Именно поэтому чувство контроля необходимо формировать раньше. Если этого не сделать, в подростковом возрасте мы можем получить полноценную интернет-зависимость.

Как понять, что у ребенка информационная зависимость?

Психологи выделяют такие симптомы:

ребенок не может контролировать время, которое проводит в сети;

проводит в информационном пространстве больше 10 часов;

путает день и ночь;

играет ночью;

меняется поведение;

ухудшается эмоциональное состояние;

падает успеваемость.

Тогда родителям нужно контролировать время, которое ребенок проводит в сети.

Нужно мотивировать ребенка взять ответственность за свое время, научить самостоятельно его контролировать, заинтересовать чем-нибудь другим.

Такого ребенка должны контролировать родители и специалисты. Но не оставлять один на один с проблемой, а постоянно отвлекать его собой. Сначала это будет вызывать злость и агрессию, а потом ребенок привыкнет.

Это не формируется за два-три раза. Разовый диджитал детокс не поможет. Чтобы сформировалась полезная привычка нужен приблизительно год, — подчеркивает эксперт.

Проявления этой зависимости у взрослых мало отличаются от детских, но взрослым людям немного легче, ведь они росли не в таком информационном потоке, поэтому и зависимость у них не успела сформироваться с детства.

Сейчас очень много людей работают через интернет-приложения или постоянно пребывают в информационном пространстве по рабочим вопросам и не могут уменьшить это время. В таком случае интернет нужно максимально “оставлять” на работе, а в свободное время стараться переключатся на другие виды удовольствий. Освоить новое хобби, читать, гулять и др.

Взрослые также могут использовать специальные программы, которые блокируют гаджет или выключают интернет согласно настроек, например в нерабочее время или вечером с определенного времени и до утра.

Такое дозированное использование информационного пространства уменьшит нагрузку на весь ваш организм и не допустит формирования патологической зависимости.