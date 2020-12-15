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Факты / Lifestyle / Здоровье
Наташа Тарчевська |

У Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу — ВОЗ

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове обратилась ко всем детям мира накануне новогодних и рождественских праздников.

Она шутя заверила, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу, потому подарков дождутся все дети.

— Я понимаю тревогу детей, волнующихся, что Санта-Клаус не сможет прийти, поскольку он пожилой и входит в группу риска. Но могу вам сказать, что у него есть иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует. Миссис Клаус тоже в порядке.

У Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу — ВОЗ

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Также Мария ван Керкхове заверила, что все страны “подпишут разрешение” на пересечение воздушных границ для Санта-Клауса, чтобы желанные подарки попали к детям из всех стран мира.

Эксперт отметила, что несмотря на праздники всем послушным детям необходимо продолжать придерживаться главных правил — чаще мыть руки, носить маску и слушаться родителей.

Как безопасно встретить Новый год: советы ВОЗ

Приближаются новогодние праздники, а это значит, что самое время спланировать вечеринку или пригласить друзей и родственников на вкусный ужин.

На фоне пандемии ВОЗ дала советы, как встретить Новый год безопасно для себя и близких.

Три главные правила — не путешествовать, избегать торговых центров и защищать себя масками и антисептиками.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

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