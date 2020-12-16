Дети до десяти лет реже взрослых заражаются коронавирусом и гораздо легче переносят болезнь. Кроме того, маленькие пациенты часто получают ложно отрицательный ПЦР-тест даже когда уже заразились.

Самый престижный научный журнал мира Nature в сотрудничестве с учеными объясняет, что легкое течение болезни обусловлено мало подкованной иммунной системой, которая быстро преодолевает вирус из-за отсутствия предыдущих “знаний и опыта”.

Из-за этого дети чаще болеют в легкой форме или совсем без симптомов. Однако иногда у них развивается редкое, но тяжелое осложнение коронавируса — воспалительный процесс, который поражает одновременно несколько систем организма. Тогда появляется высокая температура, пониженное давление и кислородная недостаточность.

Кроме того, иммунолог Колумбийского университета Донна Фарбер обнаружила, что у детей в разы быстрее вырабатываются антитела, потому что у взрослых этот процесс занимает куда больше времени.

Аласдер Манро, изучающий детские инфекционные заболевания в Университетской больнице Саутгемптона, признает, что в случае с коронавирусом детский врожденный иммунный ответ гораздо эффективней приобретенного взрослого — он быстрее и масштабнее.

Среди других причин низкого уровня инфицирования ученые выделяют теорию, что дети получают меньшую дозу вируса, чем взрослые, потому что в детском носу меньше рецепторов ACE2. Именно их некоторые коронавирусы используют, чтобы попасть в клетки человеческого организма. Меньше рецепторов — ниже вероятность заболеть.

Источник: Nature