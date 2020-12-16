Кровь на антитела к Covid-19 — это анализ года. Тысячи украинцев сдают эти тесты не только по необходимости, а просто, чтобы узнать, не переболели ли они вдруг коронавирусом, и сколько продержится иммунитет.

Процедура проста и привычна — прийти и сдать кровь натощак.

Что же это за антитела? В медицине их называют иммуноглобулины. Это специфические молекулы, которые производятся в нашем организме, чтобы противодействовать вирусу.

Отличить зараженную вирусом клетку от здоровой могут, так называемые, б-лимфоциты, чтобы ликвидировать врага им необходимы патроны, ими и выступают антитела.

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Если тест показывает, что у вас повышенные антитела класса М, то скорее всего — вы еще болеете. Но при этом уже идете на поправку. Антитела G появляются на второй-третьей неделе болезни и преимущественно означают, что вы уже переболели, и у вас выработался иммунитет.

У человека могут и не выработаться большое количество антител, есть какая-то звено иммунитета, которая особенная.

От тяжести заболевания количество антител преимущественно не зависит. Но сколько они живут в организме?

Врач-инфекционист Евгений Дубровский провел целое научное исследование, чтобы узнать, сколько держатся антитела. В эксперименте приняли участие 60 больных Covid. Результаты исследований совпадают с данными западных ученых. То есть антитела действительно живут в организме до полугода.

То есть получается, что тесты на антитела класса G — фактически деньги на ветер? И все же, если вирусу удастся во второй раз прорвать границу — не надо паниковать. Потому что в организме действуют так называемые клетки памяти. По словам врачей, около 1% больных переносят Covid-19 во второй раз.

Почему же такое вообще происходит? Специалисты рассматривают два варианта. Первый — это мутировавший штамм коронавируса. Более вероятной причиной повторного заболевания в настоящее время считают сбои в самой иммунной системе человека. Может случиться такая ситуация, что клетка памяти, которая запомнила вирус, погибла.

Неврологические болезни из-за Covid-19

Коронавирус Covid-19 влияет на иммунную систему и может заставлять антитела атаковать мозг. Таковы результаты одного из британских исследований.

Ученые пришли к выводам, что вирус способен влиять на состояние неврологического здоровья человека.

Команда исследователей наблюдала за 11 пациентами в двух больницах Германии. У всех были обнаружены неврологические проблемы, в частности, судороги, боль в глазах, неконтролируемые сокращения мышц и даже эпилептические припадки.