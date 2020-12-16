Утром 16 декабря министр здравоохранения Максим Степанов сообщил положительную новость о том, что ситуацию с коронавирусом в Украине удалось стабилизировать.

Однако, по словам Степанова, ситуация остается достаточно напряженной.

— Но все-таки нам удалось полностью остановить рост числа больных коронавирусной болезнью, — сказал министр.

16 декабря на Майдане Независимости продолжается митинг ФЛП, требующих отменить карантин для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1 (2) и №3993.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на протест, заявив, что правительство обязано встретиться с представителями бизнеса и услышать их требования.

— Люди едва сводят концы с концами. Не слышать их и не искать правильных механизмов поддержки и ослабления притеснений государства — недопустимо, — сказал Шмыгаль.

Также стало известно, что для борьбы с коронавирусом в Украине в 2021 году создадут отдельный специальный фонд.

Средства из него будут выделять на вакцинацию против Covid-19, финансовую поддержку медиков, преодоление последствий пандемии.

По вакцинации — начать прививать украинцев от Covid-19 власти планируют с февраля 2021 года, для чего ведутся переговоры с производителями препаратов, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Чтобы больницы получили доступ к лекарственным средствам и медицинским изделиям, необходимым для борьбы с коронавирусом, 16 декабря Кабмин принял решение об упрощении ввоза на территорию Украины таких товаров.

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Коронавирус в мире

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения предупредил, что “существует большой риск дальнейшего возрождения” Covid-19 на территории всей Европы в начале 2021 года.

Саудовская Аравия получила первую партию вакцины против коронавируса Pfizer/BioNtech в среду утром, где на сегодняшний день более 100 тыс. xеловек зарегистрировались для получения препарата.

Китай приостановит въездные международные рейсы, если e пяти и более человек будет положительный результат на Covid-19 при посадке.

В Австрии с 19 декабря усиливают ограничения на въезд в страну. Они будут касаться тех стран, где зафиксирован высокий уровень распространения коронавируса.