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Факты / Lifestyle / Здоровье
Софія Зінов'єва |

Минимизация риска профессионального выгорания: советы от эксперта, как не сгореть на работе

Партнёрский материал

Современный ритм жизни, высокую конкуренцию на рынке труда и плотный график удается выдержать не каждому. Все чаще мы слышым фразу “сгорел на работе”. Это явление, называемое профессиональным выгоранием, на самом деле является не оправданием неудач или временной хандры, а целым комплексом психологических и физиологических нарушений, который может вызвать не только депрессию, но и серьезные иммунные нарушения. 

На работе обычно “сгорают” самые ответственные и талантливые люди, те, на кого коллеги делали самые большие ставки. Почему так происходит, кто находится в зоне риска и как предупредить профессиональное выгорание, Факты ICTV выясняли в спецпроекте Фактор риска.  

Минимизация риска профессионального выгорания: совет психолога

Что такое профессиональное выгорание?

Профессиональное выгорание — это состояние организма, которое является следствием хронического стресса на работе. Возникает как физиологическая реакция на эмоциональное и физическое истощение. 

Эмоциональное истощение возникает вследствие того, что профессиональная деятельность требует слишком много волевых усилий, эмоциональных реакций. Дедлайны и высокий уровень ответственности давят на человека, а сложные задания еще больше обостряют это состояние. 

Если стресс постоянный и организм пребывает в нем длительное время, нет чередования напряжения и расслабления, он начинает сигнализировать нам о том, что ресурсы заканчиваются и необходимо срочное восстановление, — говорит психолог, доцент кафедры журналистики и новых медиа Университета Гринченка Яна Фруктова.

Когда мы пребываем в стрессе, происходит выброс адреналина, различных веществ вроде кортизона, которые дают нам энергию и силы выполнить задание качественно и в короткие сроки. Но такие реакции ориентированы на короткое время. Если это переходит в постоянное состояние, организм истощается. Это и есть профессиональное выгорание, — подчеркивает эксперт. 

Начинают обостряться хронические заболевания, снижается иммунитет, у организма нет ресурсов сдерживать внешние раздражители, поэтому ухудшение самочувствия полностью реальное. 

Эксперт выделяет такие признаки профессионального выгорания: 

  • психоэмоциональное истощение; 
  • хроническая усталость;
  • отсутствие позитивной мотивации;
  • нежелание идти на работу, даже если раньше она приносила удовольствие;
  • отсутствие позитивных реакций на хорошие результаты; 
  • нежелание воспринимать инновации, поскольку они требуют дополнительных усилий; 
  • обострение хронических болезней, постоянные больничные; 
  • желание бросить все и уволиться. 

“Сгореть” на работе может каждый, отмечает эксперт, но некоторые факторы в нашей жизни могут этому способствовать. 

В первую очередь к этому склонны сверхэмоциональные люди, с холерическим типом темперамента, которые окрашивают любую свою деятельность яркой эмоциональной реакцией. В зоне риска также находятся те, кто переживает определенный возрастной кризис, например молодежь, которая переходит во взрослую жизнь, или наоборот, люди среднего возраста, которые устали от своей работы. 

Минимизация риска профессионального выгорания: совет психолога

Больше всего к профессиональному выгоранию склонны люди, работающие в системе человек-человек, а также личности творческих профессий — это педагоги, врачи, менеджеры, журналисты. 

Считается, что меньше всего к профессиональному выгоранию склонны мужчины-флегматики, которые не находятся в возрастном кризисе и не работают в системе человек-человек. 

Рабочие профессии также намного меньше приводят к этому состоянию, ведь физические упражнения стимулируют центр удовольствия в мозгу, вырабатывающий гормоны, которые нас успокаивают. Именно поэтому в стрессовых ситуациях врачи иногда советуют трудотерапию.

Как не допустить профессионального выгорания? 

В первую очередь это вопрос к руководителям, считает наш эксперт Яна Фруктова, которые дают сверхзадания и сокращают сроки. 

Руководитель должен построить процесс так, чтобы равномерно и правильно распределить нагрузку, не заставлять человека работать сверх нормы. 

Если вы сами видите, что задание требует больше времени и усилий, чем вы ожидали, — не стыдитесь просить о помощи и переносе дедлайна. 

Вы также должны заботиться о том, чтобы в вашей жизни были периоды отдыха. 

Чтобы не допустить профессионального выгорания, попытайтесь чередовать виды деятельности, чтобы ваш мозг выполнял разные когнитивные задания.

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Первое, что помогает справляться со стрессом, — это спорт. Нагрузку необходимо подбирать индивидуально. Кому-то подходит йога и пилатес, расслабляющие тело и уменьшающие эмоциональное напряжение, а кому-то лучше заниматься активными видами спорта, например бегом, скандинавской ходьбой. 

Также помогают переключиться новые хобби и увлечения, потому что очень часто мы забываем о том, что находится за пределами работы. 

Увеличивайте и разнообразьте круг своего общения, чтобы не остаться в профессиональном “пузырьке”. Стройте планы за пределами рабочей деятельности, за этим кругом — разнообразная, яркая жизнь, — говорит психолог. 

Если вы ощутили у себя симптомы профессионального выгорания, лучше — обратиться к специалисту, так как профессиональное выгорание может быть сопутствующим заболеванием к каким-нибудь другим патологическим процессам. 

Для начала это может быть терапевт, который адекватно и непредвзято оценит общее состояние вашего здоровья, поскольку невозможно лечить психологическое здоровье без физического. С грустью и изнеможением поможет справиться психолог или психотерапевт, поэтому подход к лечению должен быть комплексным. 

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