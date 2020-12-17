Минимизация риска профессионального выгорания: совет психолога

Современный ритм жизни, высокую конкуренцию на рынке труда и плотный график удается выдержать не каждому. Все чаще мы слышым фразу “сгорел на работе”. Это явление, называемое профессиональным выгоранием, на самом деле является не оправданием неудач или временной хандры, а целым комплексом психологических и физиологических нарушений, который может вызвать не только депрессию, но и серьезные иммунные нарушения.

На работе обычно “сгорают” самые ответственные и талантливые люди, те, на кого коллеги делали самые большие ставки. Почему так происходит, кто находится в зоне риска и как предупредить профессиональное выгорание, Факты ICTV выясняли в спецпроекте Фактор риска.

Что такое профессиональное выгорание?

Профессиональное выгорание — это состояние организма, которое является следствием хронического стресса на работе. Возникает как физиологическая реакция на эмоциональное и физическое истощение.

Эмоциональное истощение возникает вследствие того, что профессиональная деятельность требует слишком много волевых усилий, эмоциональных реакций. Дедлайны и высокий уровень ответственности давят на человека, а сложные задания еще больше обостряют это состояние.

Если стресс постоянный и организм пребывает в нем длительное время, нет чередования напряжения и расслабления, он начинает сигнализировать нам о том, что ресурсы заканчиваются и необходимо срочное восстановление, — говорит психолог, доцент кафедры журналистики и новых медиа Университета Гринченка Яна Фруктова.

Когда мы пребываем в стрессе, происходит выброс адреналина, различных веществ вроде кортизона, которые дают нам энергию и силы выполнить задание качественно и в короткие сроки. Но такие реакции ориентированы на короткое время. Если это переходит в постоянное состояние, организм истощается. Это и есть профессиональное выгорание, — подчеркивает эксперт.

Начинают обостряться хронические заболевания, снижается иммунитет, у организма нет ресурсов сдерживать внешние раздражители, поэтому ухудшение самочувствия полностью реальное.

Эксперт выделяет такие признаки профессионального выгорания:

психоэмоциональное истощение;

хроническая усталость;

отсутствие позитивной мотивации;

нежелание идти на работу, даже если раньше она приносила удовольствие;

отсутствие позитивных реакций на хорошие результаты;

нежелание воспринимать инновации, поскольку они требуют дополнительных усилий;

обострение хронических болезней, постоянные больничные;

желание бросить все и уволиться.

“Сгореть” на работе может каждый, отмечает эксперт, но некоторые факторы в нашей жизни могут этому способствовать.

В первую очередь к этому склонны сверхэмоциональные люди, с холерическим типом темперамента, которые окрашивают любую свою деятельность яркой эмоциональной реакцией. В зоне риска также находятся те, кто переживает определенный возрастной кризис, например молодежь, которая переходит во взрослую жизнь, или наоборот, люди среднего возраста, которые устали от своей работы.

Больше всего к профессиональному выгоранию склонны люди, работающие в системе человек-человек, а также личности творческих профессий — это педагоги, врачи, менеджеры, журналисты.

Считается, что меньше всего к профессиональному выгоранию склонны мужчины-флегматики, которые не находятся в возрастном кризисе и не работают в системе человек-человек.

Рабочие профессии также намного меньше приводят к этому состоянию, ведь физические упражнения стимулируют центр удовольствия в мозгу, вырабатывающий гормоны, которые нас успокаивают. Именно поэтому в стрессовых ситуациях врачи иногда советуют трудотерапию.

Как не допустить профессионального выгорания?

В первую очередь это вопрос к руководителям, считает наш эксперт Яна Фруктова, которые дают сверхзадания и сокращают сроки.

Руководитель должен построить процесс так, чтобы равномерно и правильно распределить нагрузку, не заставлять человека работать сверх нормы.

Если вы сами видите, что задание требует больше времени и усилий, чем вы ожидали, — не стыдитесь просить о помощи и переносе дедлайна.

Вы также должны заботиться о том, чтобы в вашей жизни были периоды отдыха.

Чтобы не допустить профессионального выгорания, попытайтесь чередовать виды деятельности, чтобы ваш мозг выполнял разные когнитивные задания.

Первое, что помогает справляться со стрессом, — это спорт. Нагрузку необходимо подбирать индивидуально. Кому-то подходит йога и пилатес, расслабляющие тело и уменьшающие эмоциональное напряжение, а кому-то лучше заниматься активными видами спорта, например бегом, скандинавской ходьбой.

Также помогают переключиться новые хобби и увлечения, потому что очень часто мы забываем о том, что находится за пределами работы.

Увеличивайте и разнообразьте круг своего общения, чтобы не остаться в профессиональном “пузырьке”. Стройте планы за пределами рабочей деятельности, за этим кругом — разнообразная, яркая жизнь, — говорит психолог.

Если вы ощутили у себя симптомы профессионального выгорания, лучше — обратиться к специалисту, так как профессиональное выгорание может быть сопутствующим заболеванием к каким-нибудь другим патологическим процессам.

Для начала это может быть терапевт, который адекватно и непредвзято оценит общее состояние вашего здоровья, поскольку невозможно лечить психологическое здоровье без физического. С грустью и изнеможением поможет справиться психолог или психотерапевт, поэтому подход к лечению должен быть комплексным.