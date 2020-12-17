После перенесенного коронавируса нужно сдать ряд обязательных анализов, которые помогут понять, какие процессы происходят в организме, и уберечь от возможных осложнений.

Для начала нужно сдать общий анализ крови и мочи. Такие рекомендации озвучил главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий. Кроме того, желательно сдать печеночные пробы.

— Они могут быть выше, поэтому не переживайте. Но мониторинг их важен, так как часто вы принимали Парацетамол, Ибупрофен, Нимесил, и это может немножко поднимать печеночные пробы, — отметил Тарас Жиравецкий.

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Среди рекомендуемых анализов — почечные пробы, анализ на креатинин и мочевину в крови.

— Эти два показатели важны, чтобы понять, как работают почки. Мочевая кислота часто может изменяться после коронавируса. Если она поднимается, вам врач посоветует диету и, если необходимо, лекарства, которые будут снижать мочевую кислоту, — добавил Тарас Жиравецкий.

А вот повторно делать КТ врач не рекомендует, она необходима лишь в отдельных случаях, об этом дополнительно сообщит врач.

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Источник: Тарас Жиравецкий