Как неврологические расстройства влияют на смертность от Covid-19 — исследование

Среди пациентов, у которых есть неврологические расстройства и которые одновременно болеют коронавирусом, наблюдается повышенный риск смертельных случаев.

К таким выводам в своем исследовании пришли ученые Медицинского центра Монтефиоре и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. К неврологическим заболеваниям относили инсульт и нарушение мышления.

Во время проведения исследования специалисты проанализировали данные 4 711 пациентов, которых госпитализировали с Covid-19.

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581 пациент из этого списка (12%) имел серьезные неврологические проблемы и нуждался в томографии головного мозга.

У людей, перенесших инсульт, вероятность смерти была вдвое выше (49% смертности) по сравнению с их контрольной группой (24% смертности). Среди пациентов с рассеянным мышлением уровень смертности составил 40%.

Накануне ученые опубликовали еще одно исследование, согласно которому, мужчины чаще умирают от Covid-19, чем женщины. В некоторых странах показатели смертности от коронавируса мужчин составляют более 76%.

В то же время статистика заражений среди мужчин и женщин почти одинаковая.

Источник: Neurology