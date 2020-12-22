Симптомы коронавируса в легкой форме несколько отличаются от тех, которые возникают по тяжелой формы течения болезни.

В большинстве случаев инкубационный период заражения коронавирусом — до 10 дней. В некоторых отдельных случаях он может длиться около 20 дней.

Наибольший шанс заразиться Covid-19 от уже больного человека в первый-второй день к моменту возникновения болезни, а также первые четыре дня заболевания. В случае, когда коронавирус протекает бессимптомно, сложнее определить первый, а значит, самый опасный для заражения день.

Симптомы коронавируса в легкой форме по дням:

День 1. У больного коронавирусом может быть незначительное повышение температуры, но такой симптом может и не появиться. Обычно у инфицированных болят мышцы, суставы, может быть ломота в теле и общая слабость.

День 2-3. В этот период пациент, больной коронавирусом, теряет обоняние и вкус. Насморка, как правило, нет. Может оставаться незначительное повышение температуры, сохраняется слабость. Может появиться поверхностный кашель, боль в горле.

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День 4-6. На четвертый день протекания болезни могут появиться проблемы с пищеварением: боль в желудке, тошнота. Также может наблюдаться насморк, боль в горле.

В этот период у больного может нормализоваться температура тела и появляется общее улучшение состояния, а именно: может возвращаться обоняние и вкус, исчезает слабость и ломота в теле.

День 7-14. На второй неделе болезни, которая протекает в легкой форме, пациенты обычно выздоравливают. Полностью возвращается обоняние и вкус, боль в теле и горле исчезает. Температура тела нормализуется, а человек чувствует себя хорошо.

В легкой форме коронавирус переносят большинство пациентов — до 80% всех больных. Кроме того, коронавирусная инфекция может проходить вообще без симптомов.

Нередко легкая форма Covid-19 у взрослого человека может протекать без температуры и кашля.

Новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, о распространении которого заявили в Великобритании, поставил на уши весь мир и заставил страны усиливать противоэпидемические меры.

В Британии заговорили о появлении нового штамма коронавируса еще осенью. По словам специалиста Службы общественного здравоохранения страны Сьюзан Хопкинс, его обнаружили еще в сентябре. Тогда на штамм не обратили внимания. Официально страна заявила о мутации только 14 декабря.

Пока нет никаких доказательств того, что новый вариант опасен или по-другому реагирует на вакцины.