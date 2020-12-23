Доктор Евгений Комаровский считает, что не стоит бояться нового штамма коронавируса, о распространении которого заявили 14 декабря в Великобритании, ведь это не первая мутация. Кроме того, штамм пока плохо изучили, что не позволяет делать какие-то выводы.

По его словам, нет никаких причин для паники, ведь это далеко не первая мутация вируса.

— Возникла новая мутация вируса. Ну и что? Да этих мутаций в течение года уже было сотни. Не каждая мутация говорит о том, что вирус принципиальным образом меняется, — объяснил Евгений Комаровский.

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По его словам, нет никакой информации о том, что он более опасный или смертоносный. А заявления о заразности более чем на 70%, скорее всего, преждевременны.

— Как можно оценить в столь короткое время среди такого ограниченного контингента этот уровень заразности? И не быть уверенным в том, что речь не идет о специфической популяции людей, об особых метеорологических условиях, о температуре и влажности воздуха, о том, что в этой популяции могли быть суперраспространители, — предположил он.

Кроме того, разработанная вакцина против коронавируса останется эффективной и против этого штамма, считает специалист.

— Когда создается любая вакцина, она не разрабатывается для какого-то уникального фрагмента вируса. Обычно, когда планируется вакцинация, то суть препарата, выработка антител, сводится к работе против достаточно стабильного участка генома вируса, — дополняет Евгений Комаровский.

Доктор призвал не паниковать, а вместо этого продолжать правильно носить маски, меньше находиться в помещениях, где много людей и плохая вентиляция.

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Источник: Евгений Комаровский