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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубнік |

Быстрее обнаруживают больных Covid-19 — врач о преимуществах антигенных тестов

Новые тесты на антиген помогли улучшить ситуацию с коронавирусом в Украине. Благодаря им удалось быстрее выявлять инфицированных людей.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

— Антигенный тест сегодня помогает нам быстрее выявлять пациентов. Если бы мы его проводили еще в большем количестве, во всех доступных местах, это помогло бы нам в данной ситуации, — считает Екатерина Сояк.

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При этом при раннем выявлении больного важно сразу же изолировать его, добавляет специалист.

Тесты на коронавирус

Уже существующие тесты на коронавирус способны распознать и новый штамм вируса, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Подробнее о тестировании на коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

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