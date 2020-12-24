Минимизация рисков вредных привычек: алкоголизм и курение

В обществе активно распространяются стереотипы о том, что небольшие дозы алкоголя полезны для здоровья и снижают риск развития депрессии, а курение снижает напряжение и выглядит очень привлекательно.

По результатам исследования МОЗ, количество курильщиков в Украине с 2010 до 2017 года уменьшилась на 20%. Однако общий показатель остается высоким, по состоянию на 2019 год, 24,2% украинцев — повседневные курильщики. Больше половины из них хотят избавиться от зависимости, но выходит это, к сожалению, не у всех.

Тревожной также является статистика употребления алкоголя, 29% мужчин и 9,4% женщин на протяжении года имели проблемы с чрезмерным эпизодическим употреблением алкоголя.

В тоже время эти привычки не такие простые, как нам кажется. Без помощи специалистов бросить курить смогли всего 7% курильщиков, а из-за алкоголя, по статистике ВОЗ, умирает 3 млн человек каждый год.

Какую опасность на самом деле несут эти привычки и как уменьшить их вредное влияние на организм, Факты ICTV разбирались в проекте Фактор риска.

Какие формы зависимостей существуют?

Алкоголизм и табачная зависимость бывают разных видов, методы борьбы с ними несколько отличаются.

У курильщиков выделяют такие виды зависимости:

Социальная зависимость

Такую зависимость называют поведенческой. Она связана с определенными ритуалами в жизни человека. Например, обязательная сигарета с утра или в обеденный перерыв. В таком случае нужно пытаться заменить вредную привычку полезной.

Физическая зависимость

Никотин действует на мозг, провоцируя высвобождение дофамина и серотонина, которые вызывают чувство эйфории и счастья. Мозг требует следующую и следующую сигарету. После отказа от сигарет возникает так называемый синдром отмены, он будет длиться до тех пор, пока организм не привыкнет к жизни без курения.

Психологическая зависимость

Этот вид зависимости возникает тогда, когда человек курит во время стрессовых ситуаций, снижая таким образом напряжение.

У повседневных курильщиков обычно встречаются сразу два или три типа зависимостей, поэтому им зачастую нужно несколько попыток и медицинская помощь, чтобы избавиться от привычки.

Алкоголизм разделяют на виды и стадии. По частоте употребления выделяют хронический и запойный алкоголизм.

Люди с запойной формой пьют не регулярно, но когда начинают, не могут остановиться несколько дней или даже недель.

А хронические алкоголики употребляют алкоголь регулярно, в неконтролируемых дозах, возникает похмельный синдром и алкогольный психоз.

Алкоголизм также разделяют на стадии: первую, вторую, третью. Если на первой стадии у человека только формируется толерантное отношение к пьянству, то на третьей человек стремительно деградирует, начинаются психозы, эпилептические припадки и галлюцинации. Однако даже такая запущенная форма болезни поддается лечению.

Почему это так вредно?

Курение вредит практически незаметно, но является очень опасным. Вероятность рака легких у постоянных курильщиков в 25 раз выше, инсульта — в 2-4 раза, коронарной болезни сердца — больше чем в 2 раза в сравнении с человеком без вредных привычек.

Риск онкопатологий также повышен, по данным ВОЗ, отказ от курения уменьшает риск образования злокачественных опухолей на 70%.

Речь идет не только о раке легких, а также о раке языка, гортани, кишечника, печени, желудка. Количество смертей от онкопатологий, возникших из-за курения, составляет 22% от общего числа.

Алкоголь также действует исподтишка, никто не может сказать, когда первая незаметная стадия перерастет в хронический алкоголизм.

Больше всего от алкоголя страдает мозг человека, эритроциты фактически склеиваются и создают тромбы, начинается отмирание мозговых клеток, у хронических алкоголиков на третьей стадии он даже уменьшается в объеме.

Репродуктивная система мужчин и женщин страдает от обеих зависимостей. У женщин, которые курят, увеличивается риск преждевременных родов, выкидыша и даже мертворождения. Для мужчин эта привычка может стать главной причиной бесплодия, потому что качество спермы ухудшается, а подвижность сперматозоидов уменьшается.

У женщин, которые страдают алкоголизмом, могут родиться дети с алкогольным синдромом. Это целый комплекс физиологических и неврологических патологий, которые возникают у плода вследствие влияния алкоголя на организм женщины. А у мужчин постепенно уменьшается либидо, начинается болезненная эякуляция, снижается частота утренних эрекций.

Уменьшайте вред

Безусловно, лучшее решение для вашего организма — никогда не начинать курить и употреблять алкоголь. Однако если вы не можете и не хотите отказываться от этих привычек, но вас беспокоит состояние вашего здоровья, попробуйте уменьшить влияние на организм. Эта стратегия называется harm reduction.

Harm reduction — это концепция, направленная на сохранение здоровья путем уменьшения рисков влияния вредных привычек.

В случае с курением это могут быть:

никотиновые жвачки;

никотиновые пластыри;

электронные сигареты;

системы нагревания табака (СНТ).

Такие альтернативы не полностью безопасны для здоровья, категорически не рекомендуется начинать использовать электронные сигареты или другие девайсы, если вы не курили до этого. Но опытным курильщикам они могут помочь значительно уменьшить влияние привычки на организм.

Никотиновые пластыри и жвачки доставляют в организм человека никотин через кожу или ротовую полость, но очень медленно и понемногу. Такие продукты исключают из процесса табачный дым и уменьшают количество никотина, которое попадает в организм, не вызывая синдрома отмены.

Системы нагревания табака отличаются от сигарет тем, что не поджигают табак, а только нагревают его, изымая из процесса смолы и продукты горения. Обычно курильщикам с многолетним опытом проще переходить на системы нагревания, потому что в них сохраняется вкус табака и привычный ритуал.

В случае с употребление алкоголя другие правила harm reduction:

старайтесь употреблять только качественный алкоголь, не покупайте подделки;

пейте достаточно жидкости в то время, когда употребляете алкоголь, ведь организм обезвоживается;

занимайтесь спортом, он способствует выведению токсинов и восстановлению печени;

не пейте алкогольные напитки с большим содержанием сиропов, сахара и других добавок, это только усугубляет влияние на печень.

отдавайте предпочтение менее крепкому алкоголю, если пьете его чаще чем раз в неделю.

Стоит также вспомнить о пассивном курении. Оно несет не меньшую опасность, ведь человек без вредных привычек потребляет все вредные вещества, которые выделяются во время сгорания табака, вместе с курильщиком.

Благодаря закону о запрете курения в общественных местах ситуация немного улучшилась, но некоторые люди до сих пор пренебрегают комфортом и безопасностью других. В таком случае не стесняйтесь сказать человеку о том, что вам некомфортно, что в этом месте нельзя курить.

Помните, ваше здоровье и безопасность должны стоять на первом месте.