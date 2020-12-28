В Украине коронавирусом могут не заболеть люди с крепкой иммунной системой. В то же время они могут быть переносчиками инфекции.
Такое мнение высказал академик НАН Сергей Комиссаренко.
По его словам, у нас циркулируют семь типов коронавируса: четыре из них нормально переносятся, а три – опасны для жизни.
– Возможно, у людей существует перекрестный иммунитет против менее опасных штаммов коронавируса, реагирующий как щит против последнего коронавируса, — отметил ученый.
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Комиссаренко уверен, что есть люди, которые никогда не заболеют Covid-19.
– Есть люди, которые могут сами не болеть, а быть распространителями, – подытожил он.
Коронавирус в Украине
28 декабря коронавирус в Украине подтвердили еще у 4 385 человек, а с начала пандемии заразились 1 030 374 украинца.
Комиссаренко назвал две причины значительного снижения заболеваемости — изменение контагиозности коронавируса и осознание гражданами опасности Covid-19.