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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

В Испании создали биосенсор для отслеживания коронавируса в воздухе

Группа испанских исследователей разработала высокочувствительный биосенсор, способный отслеживать наличие Covid-19 в помещениях.

Устройство пока находится на стадии прототипа. Оно позволит оценивать качество воздуха и на раннем этапе обнаруживать коронавирус в любых помещениях – в транспорте, в ресторанах и дома.

– Разработанная нами система основана на массовом биосенсоре, который использует специфические антитела, которые могут обнаруживать вирус SARS-CoV-2 в воздухе, – рассказал Анхель Макиейра, профессор кафедры химии и директор Института молекулярного распознавания и технологических разработок.

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Когда в воздухе будет критическая концентрация вируса, биосенсор будет извещать об этом предупредительным сигналом.

Ученые считают, что биосенсор можно использовать в качестве системы предупреждения и контроля для предотвращения заражения коронавирусом без необходимости проведения ПЦР-тестов.

В Испании планируют завести специальную картотеку с именами граждан, которые отказались делать прививки против коронавируса.

По данным социологических исследований, 28% жителей страны не собираются проходить вакцинацию.

Источник: Medical Express

Фото: Dreamstime

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