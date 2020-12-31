Пандемия коронавируса еще далека от завершения, но страны уже начали делать первые шаги к ее преодолению. Для применения в чрезвычайных ситуациях утвердили первые вакцины.

В то же время по миру начал распространяться новый штамм коронавируса, который зафиксировали во многих государствах.

Насколько масштабным будет его распространение, пока не ясно. Однако страны пытаются изолировать новый штамм Covid-19.

В интервью Фактам ICTV британский медик и психиатр Пит Садбери рассказал, чем отличается новый штамм вируса и почему он опасен.

— Что ученым известно о новом штамме коронавируса?

— Новый тип Covid-19 впервые заметили в округе Кент, в юго-восточной части Великобритании. Его выделили еще в сентябре, но никто не придал этому большого значения, пока он не начал распространяться с невероятной скоростью в районах, где не контролировали карантин.

— Что так настораживает в новом штамме коронавируса?

— Больше всего настораживает то, что эта мутация примерно на 50% более заразная, чем оригинальный вирус. Этот штамм имеет 17 мутаций, по меньшей мере две из которых влияют на его инфекционность. Проблема в том, что Covid-19 уже достаточно заразен, из-за чего очень трудно контролировать его распространение.

Если у вируса больше инфекционность, то и больше пациентов заболеют им за определенный период времени с разной степенью тяжести (от легкой до тяжелой формы, — Ред.). Также он быстрее будет распространяться. Если вы посмотрите на кривую роста заболеваемости, то увидите, что он происходит быстрее, если задействован новый штамм коронавируса.

И это проблема, ведь распространение инфекции может быстро выйти из-под контроля в определенном регионе, из-за чего медучреждения заполнятся больными, а медицинская система будет не в состоянии оказывать качественную помощь тяжелобольным пациентам.

Речь идет не только о больных Covid-19, но и пациентах с другими тяжелыми заболеваниями. Кроме того, растет проблема своевременной диагностики и начала лечения болезней, в частности рака.

Подобные диагностики просто отменяют или люди их пропускают, из-за чего после пандемии мы увидим значительный рост количества смертей от рака.

— Мутация опаснее оригинального Covid-19?

— Нельзя сказать, что он опаснее для пациента, который подхватил заболевание, или что болезнь будет протекать в более тяжелой форме. Однако вероятность того, что вы подхватите вирус, значительно больше.

Недавно я прочитал одну интересную статью, однако ей еще не дали экспертную оценку. В ней говорилось о том, что карантина в Великобритании недостаточно, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса. Чтобы держать прирост заболевания даже на том же уровне (что есть сейчас, — Ред.), нам придется вернуться к локдауну, который был летом.

— Откуда мог появиться новый штамм Covid-19?

— Нам известно, что вирус пошел от летучих мышей, у которых довольно интересная иммунная система. Она не очень хорошо запоминает болезни, поэтому у летучих мышей нет длительного иммунитета. Но как только иммунная система обнаруживает нечто новое, она сразу атакует его.

В такой среде вирусу нужно быстро мутировать, менять свою “одежду”, чтобы защитный механизм носителя не узнал его, иметь возможность распространяться. То есть мы наблюдаем, как коронавирус делает то, на чем специализируется — быстро мутирует и распространяется, что для нас — плохие новости.

— Будет ли вакцина эффективной и против этого штамма коронавируса?

— Да, она должна быть эффективной. Оксфордская вакцина, например, атакует три части вируса, то есть им всем придется очень сильно измениться, чтобы препарат вообще не сработал. Такое развитие событий маловероятно.

Это означает, что вакцина, скорее всего, будет действовать против большинства вариаций коронавируса, которые могут появиться в ближайшем будущем.

— Сможет ли вторая волна вакцинации облегчить жизнь многим людям в ближайшее время?

— Это будет не скоро. В Великобритании сейчас сделали инъекции около 600 тыс. человек одной дозой вакцины из двух необходимых. Для выработки коллективного иммунитета нужно вакцинировать около 80% населения или чтобы у людей выработался защитный механизм после болезни.

В одной из статей Лондонской школы гигиены и тропической медицины говорится, что в Великобритании нужно делать инъекции около 2 млн человек ежедневно, иначе может начаться третья волна эпидемии. И показатели смертности от нее в 2021 году будут не меньше, чем в 2020.

У нас достаточно доз вакцины, и если нам удастся увеличить масштабы ее применения, то мы изменим ситуацию к лучшему. Однако к марту придется сделать инъекции значительному количеству людей.

Общалась Наталья Луценко