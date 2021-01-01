При отравлении пищей после новогодних праздников человек должен не затягивать с первой домедицинской помощью и при необходимости обращаться к врачу, который сможет осмотреть больного и порекомендовать ему адекватное лечение.

Об этом Фактам ICTV рассказал президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины, врач Иван Сорока.

— Основной совет — обратиться к врачу. Есть такие случаи, когда время чрезвычайно важно. Если есть рвота, нарушение стула, эти симптомы должны вызывать беспокойство и побудить обратиться к врачу, — считает врач Иван Сорока.

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Первая домедицинская помощь при отравлении

Меры домедицинской помощи:

очищение пищеварительных путей — искусственное вызывание рвоты;

использование сорбентов, препаратов, восстанавливающих кислотно-щелочной баланс;

употребление витаминов и минералов.

Но дополнительно стоит проконсультироваться с врачом, ведь это может быть не обычное пищевое отравление, а инфекционное.

— Если это инфекционное отравление, то оно требует стационарной терапии, восстановления кислотно-щелочного баланса, антибиотикотерапии, — дополняет Иван Сорока.

Что нельзя делать при отравлении

Специалисты не советуют хаотично принимать различные препараты. Самолечение может навредить организму.

Профилактика пищевого отравления

Проблем со здоровьем после отмечания новогодних праздников можно избежать, соблюдая простые правила:

следить за качеством и свежестью блюд, которые человек употребляет;

не переедать.

— Человек не должен переедать, злоупотреблять алкогольными напитками и сделать все возможное для того, чтобы культура потребления пищи значительно не отличалась от традиционного рациона, — подводит итог Иван Сорока.

Помощь при пищевом отравлении на Новый год

При пищевом отравлении существует ряд мероприятий, благодаря которым человек самостоятельно может улучшить свое состояние.

Например, пить много воды.

Подробнее о помощи при пищевом отравлении читайте на Фактах ICTV.