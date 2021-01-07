Как похудеть после новогодних праздников — советы

Новогодние праздники прошли и оставили нам подарки и незабываемые воспоминания. Однако у семейных застолий есть неприятный побочный эффект — лишние килограммы, которые мы набираем из-за любимого оливье и шампанского. Факты ICTV собрали для вас несколько секретов относительно того, как быстро и легко прийти в форму после зимних праздников.

Начинайте постепенно

Стараясь похудеть как можно скорее, некоторые люди сразу после последнего праздника садятся на жесткую диету, ограничивают себя в самых элементарных продуктах и слишком активно занимаются физическими упражнениями. Такой подход может повредить вашему здоровью и спровоцировать еще больший набор веса после срыва.

Перед тем как начинать похудение, нужно перейти от “праздничного” образа жизни и рациона к повседневному. В первые 3-4 дня после последнего богатого застолья следует отказаться от майонезных салатов, тяжелых жирных блюд и есть обычную пищу: супы, каши, овощи, другие повседневные продукты. Нужно также наладить график питания, нельзя пропускать завтрак и делать большие перерывы между приемами пищи.

Тренировки тоже лучше вводить постепенно, не увеличивайте нагрузку, сначала вернитесь на тот уровень, который был у вас до праздников. Только тогда, когда организм восстановится, можно переходить к следующему этапу.

Откорректируйте свой рацион

Первое правило здорового питания — не голодать, организм должен получать достаточное количество полезных веществ, чтобы иметь энергию. Однако чтобы лишние килограммы уходили от вас как можно скорее, лучше ограничить употребление сахара, заменить его фруктами.

Новогодний стол — это прежде всего жирная пища, поэтому после праздников количество жиров необходимо уменьшить: очистите свой холодильник от жирных соусов, пирожных, майонеза. Наполните его полезными продуктами: нежирным мясом, рыбой, злаковыми, свежими овощами, цельнозерновым хлебом. Если в вашем доме будут только полезные продукты, вам будет проще к ним привыкнуть и не будет соблазна сорваться.

Желудок после систематического переедания растянут, поэтому чтобы аппетит и чувство голода пришли в норму, необходимо питаться меньшими порциями, но чаще.

Спорт

Лучше всего быстро похудеть помогут кардиотренировки, но будьте осторожны, начните с пеших прогулок на длинные дистанции. Потом можно увеличивать темп и переходить к более активным тренировкам: бегу, фитнесу, плаванию, танцам.

Чтобы ускорить процесс и получать от него удовольствие, сделайте активным свой отдых: вместо кинотеатра сходите на каток, покатайтесь на лыжах, прогуляйтесь по зимнему парку.

Мыслите позитивно

Не ругайте себя за лишние килограммы, не относитесь к себе с отвращением и не подгоняйте свой организм. Во время стрессовых ситуаций он выделяет определенные гормоны, которые увеличивают аппетит и провоцируют набор веса. Попробуйте наоборот, расслабиться, наладить режим отдыха, который сбился за праздники.

Все люди уникальны, и процесс похудения у каждого свой, позвольте своему телу худеть в собственном режиме.