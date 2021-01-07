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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Как похудеть после праздников — главные секреты

Новогодние праздники прошли и оставили нам подарки и незабываемые воспоминания. Однако у семейных застолий есть неприятный побочный эффект — лишние килограммы, которые мы набираем из-за любимого оливье и шампанского. Факты ICTV собрали для вас несколько секретов относительно того, как быстро и легко прийти в форму после зимних праздников.

Начинайте постепенно

Стараясь похудеть как можно скорее, некоторые люди сразу после последнего праздника садятся на жесткую диету, ограничивают себя в самых элементарных продуктах и слишком активно занимаются физическими упражнениями. Такой подход может повредить вашему здоровью и спровоцировать еще больший набор веса после срыва.

Как похудеть после новогодних праздников — советы

Перед тем как начинать похудение, нужно перейти от “праздничного” образа жизни и рациона к повседневному. В первые 3-4 дня после последнего богатого застолья следует отказаться от майонезных салатов, тяжелых жирных блюд и есть обычную пищу: супы, каши, овощи, другие повседневные продукты. Нужно также наладить график питания, нельзя пропускать завтрак и делать большие перерывы между приемами пищи.

Тренировки тоже лучше вводить постепенно, не увеличивайте нагрузку, сначала вернитесь на тот уровень, который был у вас до праздников. Только тогда, когда организм восстановится, можно переходить к следующему этапу.

Откорректируйте свой рацион

Первое правило здорового питания — не голодать, организм должен получать достаточное количество полезных веществ, чтобы иметь энергию. Однако чтобы лишние килограммы уходили от вас как можно скорее, лучше ограничить употребление сахара, заменить его фруктами.

Как похудеть после новогодних праздников — советы

Новогодний стол — это прежде всего жирная пища, поэтому после праздников количество жиров необходимо уменьшить: очистите свой холодильник от жирных соусов, пирожных, майонеза. Наполните его полезными продуктами: нежирным мясом, рыбой, злаковыми, свежими овощами, цельнозерновым хлебом. Если в вашем доме будут только полезные продукты, вам будет проще к ним привыкнуть и не будет соблазна сорваться.

Желудок после систематического переедания растянут, поэтому чтобы аппетит и чувство голода пришли в норму, необходимо питаться меньшими порциями, но чаще.

Спорт

Лучше всего быстро похудеть помогут кардиотренировки, но будьте осторожны, начните с пеших прогулок на длинные дистанции. Потом можно увеличивать темп и переходить к более активным тренировкам: бегу, фитнесу, плаванию, танцам.

Чтобы ускорить процесс и получать от него удовольствие, сделайте активным свой отдых: вместо кинотеатра сходите на каток, покатайтесь на лыжах, прогуляйтесь по зимнему парку.

Как похудеть после новогодних праздников — советы

Мыслите позитивно

Не ругайте себя за лишние килограммы, не относитесь к себе с отвращением и не подгоняйте свой организм. Во время стрессовых ситуаций он выделяет определенные гормоны, которые увеличивают аппетит и провоцируют набор веса. Попробуйте наоборот, расслабиться, наладить режим отдыха, который сбился за праздники.

Все люди уникальны, и процесс похудения у каждого свой, позвольте своему телу худеть в собственном режиме.

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