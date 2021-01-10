Бессимптомные больные коронавирусом ответственны за 50% всех заражений

Ученые выяснили, что бессимптомные больные Covid-19 (люди, у которых вообще не появляются симптомы, и люди, у которых появляются симптомы со временем) ответственны за не менее 50% новых случаев передачи вируса.

Об этом говорится в исследовании Центра профилактики и контроля заболеваний в США.

Исследователи разделили потенциальных распространителей коронавируса на три группы: досимптомни больные, бессимптомные и с симптомами, чтобы определить какая группа более всего распространяет болезнь.

Сначала ученые предположили, что представители каждой группы наиболее заразны на 5 день после инфицирования коронавирусом — это средний инкубационный период, в течение которого у большинства людей развиваются симптомы.

В первой модели предположили, что у 30% больных никогда не появляются симптомы, но они на 75% такие же заразны, как люди с симптомами. Согласно этой модели, бессимптомные люди отвечают за 24% новых заражений, еще в 35% заражений ответственные досимптомные люди.

Также исследователи моделировали ситуации, при которых пик передачи вируса наблюдался через 3-7 дней после инфицирования, а также уменьшали и увеличивали процент бессимптомных людей в модели.

В большинстве сценариев досимптомные и бессимптомные люди ответственны за не менее 50% новых заражений.

Источник: Science Alert