Вакцинация ежегодно спасает 2-3 млн человек во всем мире от опасных болезней и предотвращает 1,5 млн летальных случаев от инфекционных болезней.

Благодаря вакцинации человечество победило натуральную оспу, а заболеваемость полиомиелитом снизилась на 99%.

В 2020 году планету накрыла новая болезнь — коронавирус, на борьбу с которой произвели несколько вакцин и страны уже применяют их, чтобы уменьшить количество больных. Украина тоже собирается провести массовую вакцинацию от Covid-19.

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Факты ICTV подготовили для вас материал о том, для чего нужна вакцина и как правильно подготовиться к вакцинации.

Что такое вакцинация

Вакцинация — это простой, безопасный и действенный способ защиты людей от инфекционных заболеваний, до того момента, как человек начнет контактировать с их возбудителями.

Иммунная система реагирует на введенную вакцину, производя иммунитет против инфекции, и таким образом формирует у человека защиту против болезни.

Почему нужно вакцинироваться

Вакцинация положительно влияет на иммунитет человека.

— Если ребенок вакцинируется даже один раз, например от гриппа и каким-то образом заболеет им, когда подрастет, то течение болезни будет намного легче, — отмечает врач-эпидемиолог Алла Мироненко.

Кроме того, вакцина предупреждает вспышки таких инфекционных болезней как полио, корь, краснуха, дифтерия.

В 2019 году корью в Украине заболело около 100 тыс. украинцев. По мнению специалистов, это произошло потому, что граждане пропускали прививки по календарю и безответственно относились к своему здоровью.

Благодаря массовой кампании по иммунизации, вспышку удалось погасить. Такой же логики придерживаются в ВОЗ.

В организации считают, что если каждый человек вакцинируется от коронавируса, то это cнизит смертность и выработает коллективный иммунитет. Но експерты ВОЗ отмечают, что это возможно только в случае соблюдения всех противоэпидемиологических правил.

Как подготовиться к вакцинации

В день вакцинации необходимо проконсультироваться с педиатром или семейным врачом.

Он осмотрит вас и расскажет о возможных реакциях организма на прививку, а также опишет случаи, при которых следует обратиться к врачу.

Противопоказания к вакцинации

Не следует делать прививки, если у вас:

были серьезные аллергические реакции на предыдущие введения этой вакцины;

есть аллергия на компоненты вакцины (например, на белок куриных яиц);

высокая температура;

гипертония, ревматические заболевания.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 декабря 2020 в Украине утвердили план иммунизации населения от коронавируса. Он предусматривает четыре этапа первоочередной вакцинации людей, находящихся в группе риска.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.