Человек может заразиться двумя вариантами коронавируса одновременно, однако это не повлияет на симптомы и течение болезни.

Также “двойное инфицирование” не влияет на летальность, рассказал Фактам ICTV инфекционист Вадим Аристов.

— Теоретически человек может вдохнуть одновременно сколько угодно вирусов, но все равно иммунная система будет реагировать на них одинаково и производить похожие антитела, — говорит Вадим Аристов.

Читайте: Симптомы коронавируса: как выявить Сovid-19 и когда обращаться к врачам

То есть больной, инфицированный двумя вариантами, не будет чувствовать никаких дополнительных осложнений по сравнению с человеком, который заразился одной мутацией. У них будут похожие симптомы.

В то же время заражение вариантами коронавируса последовательно почти невозможно.

— Маловероятно, что человек может подхватить варианты последовательно, ведь в организме человека формируется иммунный ответ, который защитит от второго инфицирования, — добавляет инфекционист.

Профилактика коронавируса

От инфицирования коронавирусом защитит соблюдение противоэпидемических мер.

Также важно укреплять иммунитет.

Подробнее о профилактике коронавируса читайте на Фактах ICTV.