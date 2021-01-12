Вакцина от коронавируса в будущем поможет ученым сделать прорыв в лечении онкологических заболеваний.

Об этом сообщил украинский педиатр Евгений Комаровский в интервью журналистке Алесе Бацман. Он отметил, что речь идет о мРНК-вакцине, по технологии которой создали два препарата против Covid-19 — американская компания Moderna и немецкая BioNTech совместно с американской Pfizer.

— Благодаря пандемии выигрывают те, у кого есть мозги, кто может делать правильные выводы. Вероятнее всего, благодаря мРНК-вакцинам будет огромный прорыв в области лечения онкологических больных. Это очень важно, — сказал Комаровский.

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Суть вакцины заключается в том, что молекулы РНК в особой наножировой пленке попадают в организм, где производят один из белков вируса и сразу в большом количестве вырабатывают против него антитела.

Комаровский добавил, что такой технологии никогда не было в медицине.

Он отметил, что вакцина должна храниться при очень низкой температуре, ведь РНК и жировая пленка, в которой она находится, очень нестабильны.

Вакцинация от Covid-19

По состоянию на 26 декабря вакцину от коронавируса получили все страны Европейского Союза. А с 27 декабря в ЕС стартовала вакцинация.

В США вакцинация началась 14 декабря. Прививки делают препаратами производства Pfizer / BioNTech и Moderna.

Также вакцинация против Covid-19 началась в Канаде, Великобритании, Израиле, Китае и России.

Источник: Алеся Бацман