Человек может одновременно подхватить коронавирус и грипп. В то же время специалисты расходятся во мнениях относительно того, вызывает ли это дополнительные сложности и влияет ли на летальность.

Одни исследователи считают, что больной, заболевший гриппом и Covid-19, имеет такие же симптомы, как при обычном инфицировании, объясняет Фактам ICTV инфекционист Вадим Аристов.

— Есть статья в The Lancet, где описываются единичные случаи одновременного заболевания коронавирусом и гриппом. Там исследователи говорят, что нет разницы в ходе заболевания, — отмечает Вадим Аристов.

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Другие же ученые считают, что такое инфицирования влияет на летальность.

— В другом исследовании отмечается, что шансы умереть от такой инфекции в два или три раза больше, чем во время обычного коронавируса. Инфекции усиливают друг друга, — добавляет инфекционист.

В то же время последовательно подхватить эти вирусы маловероятно.

— Инфицироваться второй инфекцией, когда ты уже заразился первой, шансов гораздо меньше. Они вызывают такую ​​реакцию организма, которая конкурирует с другими инфекциями. Происходит активация иммунных механизмов. Человек в состоянии болезни меньше подвержен вирусу, — объясняет Вадим Аристов.

По его словам, из-за риска осложнений следует избегать двойного инфицирования. Для этого следует вакцинироваться от гриппа, чтобы уменьшить риск заболеваемости.

Двойное заражение вариантами коронавируса

Вадим Аристов также рассказал, можно ли заразиться двумя вариантами коронавируса.

По его словам, это возможно. Инфекционист рассказал о ходе болезни во время такого инфицирования и возможных последствиях.