Американская компания Moderna заявила, что вакцина, которую они производят, может обеспечить годовой иммунитет от коронавируса. В компании планируют исследовать, может ли усилить защиту третья доза вакцины, вместо обычных двух.

Об этом заявил главный врач Moderna Тал Закс во время ежегодной конференции здравоохранения 12 января.

— Мы ожидаем, что вакцинация продлится не менее года, — cказал Закс.

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Сейчас вакцину вводят двумя дозами с интервалом в около месяца. Так как вакцина была изобретена только в прошлом году, пока неизвестно, как долго она способна обеспечивать защиту от коронавируса.

— Нам придется привлечь людей, чтобы увидеть, как будет работать увеличение дозы вакцины. Мы считаем, что можно усилить дозу, особенно тем людям, которые находятся в зоне риска, — добавил Закс.

Вакцины против коронавируса от Moderna и Pfizer/BioNTech получили разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Moderna в ЕС

В Европейском союзе 6 января рекомендовали к использованию вакцину от коронавируса, которую разработала компания Moderna.

Исполнительный директор Европейского медицинского агентства Эмер Кук отметил, что вакцина должна стать еще одним инструментом для преодоления эпидемии.