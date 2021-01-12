Американская компания Moderna заявила, что вакцина, которую они производят, может обеспечить годовой иммунитет от коронавируса. В компании планируют исследовать, может ли усилить защиту третья доза вакцины, вместо обычных двух.
Об этом заявил главный врач Moderna Тал Закс во время ежегодной конференции здравоохранения 12 января.
— Мы ожидаем, что вакцинация продлится не менее года, — cказал Закс.
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Сейчас вакцину вводят двумя дозами с интервалом в около месяца. Так как вакцина была изобретена только в прошлом году, пока неизвестно, как долго она способна обеспечивать защиту от коронавируса.
— Нам придется привлечь людей, чтобы увидеть, как будет работать увеличение дозы вакцины. Мы считаем, что можно усилить дозу, особенно тем людям, которые находятся в зоне риска, — добавил Закс.
Вакцины против коронавируса от Moderna и Pfizer/BioNTech получили разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.
Moderna в ЕС
В Европейском союзе 6 января рекомендовали к использованию вакцину от коронавируса, которую разработала компания Moderna.
Исполнительный директор Европейского медицинского агентства Эмер Кук отметил, что вакцина должна стать еще одним инструментом для преодоления эпидемии.