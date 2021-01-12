Украина рассматривает возможность введения международных свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса. Этот вопрос будет рассматриваться более подробно, когда появится точная информация, могут ли распространять коронавирус вакцинированные люди.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 12 декабря.

Он отметил, что во время пандемии страны, в том числе и Украина, установили дополнительные требования при пересечении госграницы иностранцами. Они обязательно должны иметь полис страхования, который покроет лечение коронавируса на территории Украины, а также отрицательный ПЦР-тест.

— После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможностью и заменят полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает, — сказал Ляшко.

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Свидетельство о проведении вакцинации предусмотрено международными медико-санитарными правилами, одобренными всеми членами ВОЗ. До пандемии их выдавали после проведения вакцинации против желтой лихорадки.

Ляшко подчеркнул, что не следует путать иммунный паспорт и свидетельство о проведении вакцинации. Ведь свидетельство используют при пересечении границ стран, чтобы уменьшить количество заражений, а иммунный паспорт говорит о наличии у человека иммунитета к определенной болезни.

— Сегодня вопрос внедрения иммунных паспортов не стоит, а вопрос выдачи международных свидетельств о проведении вакцинации четко урегулирован международными медико-санитарными правилами, — заявил он.

Экспресс-тестирование на оккупированных территориях

Минздрав обновил правила пересечения КПВВ с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Для экспресс-тестирования на границе оборудуют специальные пункты.

Виктор Ляшко отметил, что Минздрав уже закупил 1,8 млн таких тестов. Для граждан Украины они будут бесплатными.