Во Львовской области зафиксировали распространение мутировавшего вида В1.1 коронавируса, который относят к линии китайского происхождения.

Об этом рассказала директор Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко во время брифинга 12 января. Она отметила, что в целом в Украине есть пять видов Covid-19.

По словам директора, в лабораторном центре области нет возможности определить вид или штамм заболевания и все положительные результаты отправляют в Центр общественного здоровья, чтобы установить тип вируса.

— Действительно, из Центра общественного здоровья поступила информация, что в Украине обнаружили пять различных генотипов коронавируса. В частности, во Львовской области циркулирует разновидность коронавируса В1.1. Это линия китайского происхождения, — сказала эпидемиолог.

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Наталья Иванченко-Тимко отметила, что в дальнейшем направлять все результаты на проверку, чтобы выяснить, какие именно генетические изменения будут происходить и нет ли у нас британского штамма вируса.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, пять разновидностей Covid-19 относятся к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая. Как и любая другая линия, вариант В имеет разновидности.

В Украине определили такие генетические варианты:

В1 – многочисленная группа вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Италии;

В1.1 – вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);

В1.1.1 – циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании;

В1.5 – многочисленная группа вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Испании;

В2 – вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на шести континентах.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 января в Украине зафиксировали 5116 новых случаев Covid-19. Общее количество инфицированных граждан выросла до 1124430 случаев.

От последствий коронавируса умерли 184 украинцы, в целом — 20 019.