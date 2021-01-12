В Израиле планируют до марта начать вакцинацию детей от коронавируса. Соответствующие органы могут выдать разрешение на применение вакцины среди детей.

Комиссар по борьбе с коронавирусом Нахман Эш считает, что исследование фармакологической безопасности позволит безопасно снизить минимальный возрастной порог с 16 до 12 лет.

— Тот факт, что дети в возрасте до 16 лет пока не прививаются, безусловно, вызывает беспокойство с точки зрения способности достичь коллективного иммунитета, — сказал комиссар.

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Также он утверждает, что в марте 2021 года уже должны быть привиты все взрослые.

19 декабря в Израиле первыми от коронавируса вакцинировались премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Йоэль Эдельштейн. А 20 декабря начали первый этап вакцинации от Covid-19. В первую очередь вакцинируют медиков, соцработников и людей в возрасте от 60 лет.

Израиль значительно опережает другие страны мира по количеству вакцинированных людей. Вакцину от компании BioNTech/Pfizer уже получили более 1,7 млн из 9 млн жителей страны.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уверен, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии Covid-19.

Известно, что двое пожилых мужчин в возрасте 77 и 88 лет после вакцинации от коронавируса вскоре умерли. Израильские врачи уверяют, что вакцина не могла стать причиной смерти пациентов, так как они имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Источник: i24news