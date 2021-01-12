Как ухаживать за кожей лица зимой — все этапы

Уход за кожей лица зимой требует особенного внимания. Холод, сильный ветер и сухой воздух в помещении могут негативно воздействовать на кожу — она станет бледной, излишне сухой или жирной, утратит здоровый блеск.

Каким должен быть уход за лицом зимой в домашних условиях — обо всех этапах и секретах Фактам ICTV рассказала косметолог Анна Машковская.