Шаг 1. Очищение кожи
Хорошее, тщательное и глубокое очищение нужно коже круглый год. Главное — делать это правильно. Зимой в этом помогут мягкие эксфолианты (что-то среднее между скрабом и кремом. — Ред.), которые не будут обезжиривать и сушить кожу лица.
В идеале используйте для кожи лица гоммаж и кремообразные очищающие средства — зимой они обеспечат питание кожи липидами для защиты от мороза.
Шаг 2. Тонизация кожи
Тонизация — обязательный этап круглый год, независимо от типа кожи. В зимний период лучше выбрать средства для чувствительной кожи — без кислот, с экстрактом розы, чайного дерева, календулы. Для ухода за кожей зимой также используйте средства с высоким содержанием витамина С — это поможет укрепить сосуды.
Не используйте зимой матирующие лосьоны для кожи лица — их лучше отложить для более солнечного и теплого времени.
Шаг 3. Увлажнение кожи
Для увлажнения кожи зимой используйте крема “кашемировой” консистенции — более питательные, насыщенные и концентрированные. Они хорошо обволакивают кожу, предупреждают обветривание и защищают кожу лица от сухого воздуха обогревателя.
Для дополнительного увлажнения кожи зимой используйте мелкодисперсные спреи для распыления в течении дня под крем флюид. Другой вариант — сыворотка с витамином С, гиалуроновой кислотой, пептидами и микроэлементами.
Маски специального ухода за лицом в зимний период не должны сушить кожу — выбирайте антистрессовые, увлажняющие, а также направленные на питание и восстановление. Маски с глиной лучше использовать для проблемной кожи и не чаще раза в неделю.
Шаг 4. Защита кожи от солнца
Использование SPF-средств зимой для кожи лица — обязательно, особенно для тех, кто собирается кататься на лыжах или делает глубокие обновляющие процедуры. Для таких целей придется по назначению специалиста использовать SPF-крем для кожи с высоким показанием фильтра. Для ежедневного ухода можно выбрать крем с уровнем 8-15.
К слову, в космецевтике дневной уходовый крем для лица уже имеет этот показатель, в отличии от косметики масс-маркет.
Шаг 5. Защита кожи от обветривания
Зимой лицо и губы очень подвержены обветриванию. Чтобы избежать сухости, используйте в это время в течение дня гигиенические бальзамы и питательный крем по мере чувства стянутости кожи.
— Важное правило ухода за кожей лица — не выходить на улицу с только что нанесенным кремом. Это чревато последствиями и летом, и зимой. В теплое время из-за крема вы рискуете получить легкий ожог кожи, который проявляется сухостью, шелушением и неравномерным загаром. В холодное время года крем на морозе приведет к потрескавшейся, поврежденной коже и легкому обморожению, — советует косметолог Анна Машковская.
Если вы все-таки обветрили лицо в зимнее время, ни в коем случае не скрабируйте его, помогая сухим омертвевшим клеткам и коркам кожи быстрее исчезнуть.
Вместо этого займитесь питанием — используйте самый жирный бальзам или крем для кожи на основе масел. Наносите средство на ночь и в течение дня по мере стянутости — таким образом жирное средство поможет восстановить кожу лица в зимний период.
Под жирный бальзам или крем можно добавить сыворотку для чувствительной кожи, ее состав всегда направлен на интенсивное восстановление и укрепление поврежденной ткани. Дополните основной зимний уход в течение дня использованием других средств — ампул и мелкодисперсных спреев.
Шаг 6. Красивая и здоровая кожа
Используйте все эти рекомендации для ухода за лицом в зимнее время и ваша кожа ответит благодарностью! Заботиться о себе можно даже в домашних условиях, но советуем все же обращаться за консультациями к специалисту. Советы хорошего косметолога помогут не только определить ваш тип кожи, но и подобрать средства для правильного и качественного ухода в зимний период.