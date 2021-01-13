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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Смотри в оба: рейтинг офтальмологических центров Киева

Журналисты рубрики Здоровье портала Обозреватель назвали офтальмологические клиники Киева, которые вошли в Рейтинг Топ-5 офтальмологических центров Киева.

При составлении рейтинга учитывали основные офтальмологические  услуги и их стоимость,  отзывы в Google и Facebook,  средние оценки по отзывам, наличие скидок для льготных категорий. Для составителей рейтинга было важно соблюсти баланс критериев, чтобы получить максимально прозрачную картину.

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По данным издания, первое место заняла клиника Центрока — Печерский офтальмологический центр. Также в первую пятерку рейтинга вошли: Британский офтальмологический центр, клиника Новий зiр, центр Визиум, Центр микрохирургии и терапии глаза на Перова.    

Известно, что офтальмологические услуги в Киеве предлагают не менее 160 медицинских учреждений и 25 крупных центров. 

Как проверить зрение

Даже людям со зрением в 100% стоит время от времени проверять свое зрение. Тем, у кого зрение идеальное, можно проверять его раз в два года. Тем, у кого работа связана с компьютером, или тем, кто носит контактные линзы, очки, имеет проблемы со зрением, стоит посещать офтальмолога хотя бы раз в год.

Как проверить зрение онлайн — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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