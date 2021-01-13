Журналисты рубрики Здоровье портала Обозреватель назвали офтальмологические клиники Киева, которые вошли в Рейтинг Топ-5 офтальмологических центров Киева.
При составлении рейтинга учитывали основные офтальмологические услуги и их стоимость, отзывы в Google и Facebook, средние оценки по отзывам, наличие скидок для льготных категорий. Для составителей рейтинга было важно соблюсти баланс критериев, чтобы получить максимально прозрачную картину.
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По данным издания, первое место заняла клиника Центрока — Печерский офтальмологический центр. Также в первую пятерку рейтинга вошли: Британский офтальмологический центр, клиника Новий зiр, центр Визиум, Центр микрохирургии и терапии глаза на Перова.
Известно, что офтальмологические услуги в Киеве предлагают не менее 160 медицинских учреждений и 25 крупных центров.
Как проверить зрение
Даже людям со зрением в 100% стоит время от времени проверять свое зрение. Тем, у кого зрение идеальное, можно проверять его раз в два года. Тем, у кого работа связана с компьютером, или тем, кто носит контактные линзы, очки, имеет проблемы со зрением, стоит посещать офтальмолога хотя бы раз в год.
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