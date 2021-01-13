В компаниях Pfizer/BioNTech гарантировали эффективность иммунизации до 95% при условии, если вторая прививка будет сделана не позднее трех недель после первой.
Об этом сообщили в исследовании Национальной академии медицины Франции. Также специалисты составили рекомендованный перечень условий, которые должны соблюдать государства если хотят вакцинировать население этим препаратом.
- Соблюдать график вакцинации, который установил изготовитель (21 день для Pfizer/BioNTech)
- Отложить введение второй дозы только при критических обстоятельствах (отсутствие доз), но не дольше, чем на 3 недели;
- Зарезервировать необходимое количество доз вакцины для людей в возрасте до 50 лет;
- Усилить карантинные меры, чтобы любое вакцинированное лицо избегало заражения перед введением второй дозы.
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Исследование провели ученые, которые раскритиковали решение правительства Франции, что вторая инъекция в рамках вакцинации от Covid-19, будет делаться в период до шести месяцев. Это касается, в частности, одной из сертифицированных в стране вакцин Pfizer/BioNTech.
Франция зарезервировала для национальных потребностей 200 млн доз вакцин, что позволит сделать прививки против коронавируса 100 млн населения.
В Европейском Союзе уже сертифицировали две вакцины от Covid-19 — Pfizer/BioNTech и Moderna. Также Европейское агентство лекарственных препаратов получило на рассмотрение вакцину AstraZeneca.
Вакцина Pfizer
В Минздраве Израиля рассказали о самых распространенных побочных эффектах от вакцины Pfizer. На боль в месте укола после прививки первой дозой вакцины пожаловались 376 граждан, в основном в возрасте от 40 до 60 лет.
Также жители страны жалуются на головную боль, слабость, тошноту и аллергические реакции.
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Источник: Национальная академия медицины Франции