В компаниях Pfizer/BioNTech гарантировали эффективность иммунизации до 95% при условии, если вторая прививка будет сделана не позднее трех недель после первой.

Об этом сообщили в исследовании Национальной академии медицины Франции. Также специалисты составили рекомендованный перечень условий, которые должны соблюдать государства если хотят вакцинировать население этим препаратом.

Соблюдать график вакцинации, который установил изготовитель (21 день для Pfizer/BioNTech)

Отложить введение второй дозы только при критических обстоятельствах (отсутствие доз), но не дольше, чем на 3 недели;

Зарезервировать необходимое количество доз вакцины для людей в возрасте до 50 лет;

Усилить карантинные меры, чтобы любое вакцинированное лицо избегало заражения перед введением второй дозы.

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Исследование провели ученые, которые раскритиковали решение правительства Франции, что вторая инъекция в рамках вакцинации от Covid-19, будет делаться в период до шести месяцев. Это касается, в частности, одной из сертифицированных в стране вакцин Pfizer/BioNTech.

Франция зарезервировала для национальных потребностей 200 млн доз вакцин, что позволит сделать прививки против коронавируса 100 млн населения.

В Европейском Союзе уже сертифицировали две вакцины от Covid-19 — Pfizer/BioNTech и Moderna. Также Европейское агентство лекарственных препаратов получило на рассмотрение вакцину AstraZeneca.

Вакцина Pfizer

В Минздраве Израиля рассказали о самых распространенных побочных эффектах от вакцины Pfizer. На боль в месте укола после прививки первой дозой вакцины пожаловались 376 граждан, в основном в возрасте от 40 до 60 лет.

Также жители страны жалуются на головную боль, слабость, тошноту и аллергические реакции.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Национальная академия медицины Франции