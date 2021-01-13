Американские ученые предложили хирургам новый протокол, который определяет, готов ли пациент, который переболел Covid-19, к плановой операции.

Рекомендации разработали ученые из Медицинской школы Орегонского университета здоровья и науки в конце мая, когда в их клинику массово стали обращаться люди после Covid-19.

Пациентам нужны были плановые операции: колоноскопия, эндопротезирование и др. После коронавируса у людей может возникать усиление свертываемости крови и повредиться сердечная мышца, что является опасным во время проведения операций.

Поэтому врачи убедиться, будет ли хирургическое вмешательство безопасным для человека, чтобы снизить риски к минимуму.

Когда пациент готов к операции после коронавируса:

После бессимптомного течения болезни до плановой операции нужно подождать не менее четырех недель после первого положительного теста.

Если коронавирус протекал с симптомами, то нужно подождать шесть-восемь недель с момента их появления.

Врач должен изучить медицинскую карту пациента, который нуждается в операции, и сделать вывод, изменилось ли его состояние после ожидания.

Врачи должны сопоставить состояние пациента с тяжестю процедуры: учесть, насколько травматична операция и нужен ли наркоз. Эти данные необходимо сравнить с состоянием пациента.

Какие лекарства нельзя принимать во время коронавируса

Во время заболевания коронавирусом не стоит принимать ряд препаратов, среди них — противодиарейные и ингаляторы.

Препараты против диареи, которые содержат лоперамид, замедляют работу кишечника и не дают возможности организму самостоятельно очиститься. А ингаляторы могут провоцировать закрытие мелких кровеносных сосудов в носу, что также негативно отражается на состоянии больного.

Джерело: medicalxpress