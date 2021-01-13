В двух областях Украины проводят недостаточное количество тестирований на коронавирус. Так, в Закарпатской делают 46,4 тестирования, а во Львовской — 47,5 при норме 48 на 100 тыс. населения.

Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины.

В стране в среднем проводят 90,1 тестирования на коронавирус, а больше всего в Киеве — 256,1.

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Согласно отчету, в Украине продолжает снижаться динамика заболеваемости Covid-19. По состоянию на 13 января на 100 тыс. населения этот показатель составляет 224,5. Это в 5,6 раза больше нормы, которая составляет 40.

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Наихудшая ситуация с заболеваемостью в Запорожской области — 365,4. Самая лучшая — в Кировоградской области (79,5). В столице этот показатель составляет 312,1.

Кроме того, в Украине в среднем больничные койки заполнены на 32,9%. Всего введено 66 260 коек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 января в Украине зафиксировано 6 409 новых случаев коронавируса. С начала пандемии Covid-19 диагностировали у 1 130 839 человек.

За сутки от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 195 человек, всего — 20 214.