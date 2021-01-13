В ВОЗ предупредили об увеличении количества новых штаммов Covid-19

Новые мутации коронавируса будут появляться в мире больше, ведь сейчас болезнь распространяется высокими темпами.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус во время брифинга 11 января.

— Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам следует ожидать появления новых разновидностей, — отметил он.

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Тедрос Гебреисус подчеркнул, что мутации вируса пока не повышают степень тяжести Covid-19. Он добавил, что появление новых штаммов перегружает системы здравоохранения.

Глава ВОЗ снова призвал людей соблюдать противоэпидемиологические правила, ведь если вирус будет передаваться меньше, то он не сможет мутировать.

В ВОЗ заявили, что новый штамм вируса из Великобритании зафиксировали в минимум 50 странах, а вид из Южной Африки обнаружили в 20. Также штамм коронавируса VOC 202012/01 уже подтвердили во всех регионах Англии.

Коронавирус в мире

По данным ВОЗ, по состоянию на 13 января в мире обнаружили 90 млн больных Covid-19. За все время пандемии от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 1,9 млн человек.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

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Источник: WHO