Украинская фармацевтическая компания Лекхим планирует в 2022 году начать производство вакцины китайской компании Sinovac Biotech от коронавируса.

Об этом сообщил председатель правления АО Лекхим Валерий Печаев во время брифинга 13 декабря. Он отметил, компания заключила соглашение с китайским производителем по дистрибуции и локализации производства в Украине на пять лет.

Печаев подчеркнул, что вакцину планируют производить в Харькове. Компания ведет переговоры о покупке оборудования с Германией, Испанией и Италией.

— Общий объем фазы производства вакцины в готовой форме составляет около €10 млн. Будет уточняться. В общем производство вакцин это достаточно дорого, — сказал глава.

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Представитель компании добавил, дальнейшее сотрудничество предусматривает производство в Украине основного перечня вакцин.

— Кроме продажи вакцины CoronaVac китайского производства, сотрудничество предполагает организацию масштабного производства готовых лекарственных форм вакцин с 2022 года в Украине, а с 2025 планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин, — объяснили в Лекхим.

По информации компании, в марте 2021 Украина сможет получить более 5 млн доз вакцины против коронавируса производства Sinovac Biotech, а в 2022 году — наладить производство вакцины на украинском предприятии ЧАО Лекхим-Харьков.

Эффективность китайской вакцины

Разработчики вакцины Sinovac Biotech сообщают об эффективности 78%. Ее удалось определить в ходе исследований, в которых приняли участие 13 тыc. добровольцев.

Однако при тяжелом течении болезни препарат показал эффективность 100%.