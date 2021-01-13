Во время заболевания коронавирусом не стоит применять ряд препаратов, среди них — противодиарейные и ингаляторы.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, руководитель отдела инфекционного контроля и профилактики детской больницы в Цинциннати (штат Огайо) Джошуа Шаффцин.

По мнению специалиста, препараты против диареи, которые содержат лоперамид, замедляют работу кишечника и не дают возможности организму самостоятельно очиститься.

Читайте: Симптомы коронавируса: как выявить Сovid-19 и когда обращаться к врачам

Касательно ингаляторов, то в состав многих из них входит фенилэфрин. Они могут провоцировать закрытие мелких кровеносных сосудов в носу, что также негативно сказывается на состоянии больного.

Профилактика коронавируса

Для того, чтобы не заболеть коронавирусом, специалисты советуют придерживаться противоэпидемических мер.

Кроме того, стоит укреплять иммунную систему.

Подробнее о профилактике коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Good Housekeeping