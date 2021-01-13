Во время заболевания коронавирусом не стоит применять ряд препаратов, среди них — противодиарейные и ингаляторы.
Такое мнение высказал доктор медицинских наук, руководитель отдела инфекционного контроля и профилактики детской больницы в Цинциннати (штат Огайо) Джошуа Шаффцин.
По мнению специалиста, препараты против диареи, которые содержат лоперамид, замедляют работу кишечника и не дают возможности организму самостоятельно очиститься.
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Касательно ингаляторов, то в состав многих из них входит фенилэфрин. Они могут провоцировать закрытие мелких кровеносных сосудов в носу, что также негативно сказывается на состоянии больного.
Профилактика коронавируса
Для того, чтобы не заболеть коронавирусом, специалисты советуют придерживаться противоэпидемических мер.
Кроме того, стоит укреплять иммунную систему.
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Источник: Good Housekeeping