PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

От каких лекарств следует отказаться при коронавирусе: врач назвал препараты

Во время заболевания коронавирусом не стоит применять ряд препаратов, среди них — противодиарейные и ингаляторы.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, руководитель отдела инфекционного контроля и профилактики детской больницы в Цинциннати (штат Огайо) Джошуа Шаффцин.

По мнению специалиста, препараты против диареи, которые содержат лоперамид, замедляют работу кишечника и не дают возможности организму самостоятельно очиститься.

Читайте: Симптомы коронавируса: как выявить Сovid-19 и когда обращаться к врачам

Касательно ингаляторов, то в состав многих из них входит фенилэфрин. Они могут провоцировать закрытие мелких кровеносных сосудов в носу, что также негативно сказывается на состоянии больного.

Профилактика коронавируса

Для того, чтобы не заболеть коронавирусом, специалисты советуют придерживаться противоэпидемических мер.

Кроме того, стоит укреплять иммунную систему.

Подробнее о профилактике коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Good Housekeeping

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка