Как оформить больничный в Украине

Больничный лист – это доказательство временной нетрудоспособности, которое оформляется медицинским учреждением и предоставляется работодателю. Этот документ дает право на получение пособия по временной потере нетрудоспособности, которое выплачивает работодатель (за первые пять дней болезни) и Фонд социального страхования (за остальное время болезни).

Пошаговая инструкция, как оформить больничный в Украине – смотрите в материале Фактов ICTV.