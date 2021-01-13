Как оформить больничный в Украине

Шаг 1. Изучаем свои права
Перед тем, как оформить больничный, необходимо знать о своих правах. Лист нетрудоспособности оформляется с того дня, когда больной обратился в медицинское учреждение за помощью. Он подтверждает факт отсутствия на рабочем месте по уважительной причине.
Человек имеет право на пособие по временной нетрудоспособности. В соответствии с украинским законодательством, когда:
- заболел работающий человек, первые пять дней больничного оплачивает работодатель, а остальное время – Фонд соцстраха;
- заболел ребенок до 14 лет, Фонд соцстраха оплатит больничный одному из родителей за 14 дней болезни;
- заболел ребенок и проходит лечение в стационаре, Фонд соцстраха оплатит больничный полностью;
- заболел один из членов семьи, работающий член семьи также имеет право на выплаты за 3 календарных дня (в отдельных случаях – за 7 дней).
Максимальная продолжительность больничного – 1 год (в случае тяжелых травм, длительной реабилитации или послеоперационного периода).
Выплаты по больничному составляют:
- 50% от средней зарплаты – в случае страхового стажа менее 3 лет;
- 60% от средней зарплаты – в случае страхового стажа менее 3–5 лет;
- 70% от средней зарплаты – в случае страхового стажа менее 5–8 лет;
- 100% от средней зарплаты – в случае страхового стажа более 8 лет.
Шаг 2. Обращаемся к врачу
Зачастую больничный лист оформляет семейный врач или узкопрофильный специалист – гинеколог, отоларинголог, кардиолог, невролог, хирург и т. д.
Необходимо записаться на прием к специалисту, позвонив в регистратуру больницы или в специальном сервисе helsi.me.
Что нужно взять на прием к врачу:
- паспорт;
- амбулаторную карту;
- результаты обследований;
- другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие факт наличия заболевания.
Врач поставит диагноз, назначит лечение и откроет больничный.
Шаг 3. Проверяем корректность заполнения больничного
После излечения необходимо прийти на прием к врачу за выпиской. Он заполнит больничный. Документ состоит из трех частей: корешка (остается в больнице), лицевого бланка (заполняется врачом и выдается пациенту), оборотного бланка (заполняется бухгалтером по месту работы пациента).
Пациенту в день выписки важно проверить корректность данных:
- Ф. И. О;
- даты больничного;
- название предприятия;
- паспортные данные;
- подписи и печати.
Шаг 4. Отдаем больничный лист в бухгалтерию
В первый день выхода на работу больничный лист необходимо отдать в бухгалтерию для документального оформления и начисления пособия по безработице.
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