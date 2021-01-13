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Как оформить больничный в Украине
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Как оформить больничный в Украине

Как оформить больничный в Украине

Больничный лист – это доказательство временной нетрудоспособности, которое оформляется медицинским учреждением и предоставляется работодателю. Этот документ дает право на получение пособия по временной потере нетрудоспособности, которое выплачивает работодатель (за первые пять дней болезни) и Фонд социального страхования (за остальное время болезни).

Пошаговая инструкция, как оформить больничный в Украине – смотрите в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Изучаем свои права

Перед тем, как оформить больничный, необходимо знать о своих правах. Лист нетрудоспособности оформляется с того дня, когда больной обратился в медицинское учреждение за помощью. Он подтверждает факт отсутствия на рабочем месте по уважительной причине.

Человек имеет право на пособие по временной нетрудоспособности. В соответствии с украинским законодательством, когда:

  • заболел работающий человек, первые пять дней больничного оплачивает работодатель, а остальное время – Фонд соцстраха;
  • заболел ребенок до 14 лет, Фонд соцстраха оплатит больничный одному из родителей за 14 дней болезни;
  • заболел ребенок и проходит лечение в стационаре, Фонд соцстраха оплатит больничный полностью;
  • заболел один из членов семьи, работающий член семьи также имеет право на выплаты за 3 календарных дня (в отдельных случаях – за 7 дней).

Максимальная продолжительность больничного – 1 год (в случае тяжелых травм, длительной реабилитации или послеоперационного периода).

Выплаты по больничному составляют:

  • 50% от средней зарплаты – в случае страхового стажа менее 3 лет;
  • 60% от средней зарплаты – в случае страхового стажа менее 3–5 лет;
  • 70% от средней зарплаты – в случае страхового стажа менее 5–8 лет;
  • 100% от средней зарплаты – в случае страхового стажа более 8 лет.

Шаг 2. Обращаемся к врачу

Зачастую больничный лист оформляет семейный врач или узкопрофильный специалист – гинеколог, отоларинголог, кардиолог, невролог, хирург и т. д.

Необходимо записаться на прием к специалисту, позвонив в регистратуру больницы или в специальном сервисе helsi.me.

Что нужно взять на прием к врачу:

  • паспорт;
  • амбулаторную карту;
  • результаты обследований;
  • другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие факт наличия заболевания.

Врач поставит диагноз, назначит лечение и откроет больничный.

Шаг 3. Проверяем корректность заполнения больничного

После излечения необходимо прийти на прием к врачу за выпиской. Он заполнит больничный. Документ состоит из трех частей: корешка (остается в больнице), лицевого бланка (заполняется врачом и выдается пациенту), оборотного бланка (заполняется бухгалтером по месту работы пациента).

Пациенту в день выписки важно проверить корректность данных:

  • Ф. И. О;
  • даты больничного;
  • название предприятия;
  • паспортные данные;
  • подписи и печати.

Шаг 4. Отдаем больничный лист в бухгалтерию

В первый день выхода на работу больничный лист необходимо отдать в бухгалтерию для документального оформления и начисления пособия по безработице.

Пандемия, вызванная Covid-19, привела к тысячам заболевших в Украине и мире. Как оформить больничный, если ребенок заболел коронавирусом – в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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