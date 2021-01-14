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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Люди, которые переболели Covid-19, могут и дальше быть его разносчиками

Люди, которые переболели Covid-19, могут дальше быть носителями вирусной инфекции.

Об этом говорится в исследовании Института общественного здоровья Великобритании. Результаты исследований показали, что коронавирус бессимптомно может оставаться в носу и горле пациента и дальше передаться окружающим.

Также оказалось, что люди, переболевшие Covid-19, могут иметь иммунитет от болезни на пять месяцев. Поэтому риск заболеть еще раз увеличился у тех, кто переболел коронавирусом во время первой волны.

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Ученые сделали вывод, что во время повторного заражения коронавирусом у пациента уменьшается риск осложнений от болезни, но остается возможность дальнейшего распространения.

При проведении исследований, с 18 июня по 24 ноября, повторно заразились лишь 44 из 6 614 добровольцев. Ученые отмечают, что антитела в организме больного не гарантируют того, что он не будет распространять вирус.

Кроме того, исследование показало, что иммунитет, приобретенный в результате перенесенной инфекции Covid-19 обеспечивает 83% защиту от повторного заражения.

В нем приняло участие около 20 тыс. медработников со всей Великобритании.

Фото: Depositphotos

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