Исследование общественного здравоохранения Англии (PHE), в котором приняли участие более 20 тыс. медицинских работников, показало, что иммунитет, приобретенный в результате перенесенной инфекции Covid-19, обеспечивает 83% защиту от повторного заражения в течение как минимум 20 недель.

Шансов повторно заболеть Covid-19 меньше, но ученые не исключают такой возможности.

В исследовании PHE участвовали медицинские работники по всей Великобритании. Их разделили на две группы: тех, кто болел коронавирусом раньше, и тех, кто не переболел. В период с июня по ноябрь 2020 года участники раз в две недели проходили ПЦР-тесты на выявление вируса и ежемесячные тесты для проверки уровня антител в их крови.

В течение шести месяцев исследователи отслеживали уровень инфицирования в двух группах. Они выявили 44 потенциальные повторные заражения среди 6,6 тыс. людей, перенесших Covid-19 ранее. Также зафиксировали 318 случаев среди более 14 тыс. людей, не болевших коронавирусом.

Ученые пришли к выводу, что перенесенная инфекция обеспечивает 94-процентную защиту от симптоматического и 75-процентный иммунитет от бессимптомного повторного заражения.

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Возраст участников исследования от 35 до 54 лет. Ученые не дают прогнозов, как перенесенная болезнь повлияет на иммунитет пожилых людей. PHE также проводит исследования относительно риска повторного заражения новыми видами Covid-19, обнаруженными в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

Когда ждать снижения уровня заболеваемости Covid-19

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом может произойти уже весной. По словам доктора медицинских наук Аллы Мироненко, осенью Covid-19 может стать обычным респираторным вирусом.

В то же время у детей выработается стойкий иммунитет к вирусу. Возможно повторное заражение, но течение болезни будет намного легче.