Синоптики в Украине снова предупреждают о сильном похолодании и гололеде на дорогах.
В этот период становится опасным передвижение по улицам и без специальных знаний не обойтись.
Факты ICTV составили список правил подготовки и поведения в гололед.
- Заранее сделайте на подошвы и каблуки так называемые ледоступы. Есть несколько способов: прикрепите на каблуки перед выходом из дома кусок поролона или лейкопластыря; натрите наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепите ее на подошву. Также можно намазать подошву клеем Момент и поставить обувь на песок.
- Лучше покупать обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.
- Ходить нужно неспеша, ступая на всю подошву.
- Не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов.
- Обходите металлические крышки люков. Как правило, они покрыты льдом.
- Не перебегайте дорогу во время снегопада и в гололед. Помните, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины, и падение перед движущимся автомобилем приводит как минимум к увечьям, а возможно, и к гибели.
- Очень опасны прогулки в гололедицу в нетрезвом состоянии.
- Держитесь подальше от домов — ближе к середине тротуара, чтобы на вас не упала сосулька.
- Если вы упали и спустя некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, если образовались опухоли — срочно обратитесь в травмпункт, иначе могут возникнуть осложнения с плохими последствиями.
Список травмпунктов в Киеве, куда можно обратиться за помощью.
Голосеевский район
Травмпункт Центральной поликлиники Голосеевского района
- График работы: круглосуточно
- Адрес: просп. Голосеевский, 59А
- Телефон: 044 257 32 69
Дарницкий район
Киевская городская клиническая больница №1
- График работы: круглосуточно
- Адрес: Харьковское шоссе, 121
- Телефон: 044 562 57 62
Соломенский район
Киевская городская клиническая больница №6
- График работы: круглосуточно
- Адрес: ул. Стражеско, 6а
- Телефон: 044 497 70 70
Деснянский район
Поликлиника №2 Деснянского района
- График работы: круглосуточно
- Адрес: ул. Теодора Драйзера, 19
- Телефон: 044 515 8852
Святошинский район
Киевская городская клиническая больница №7
- График работы: круглосуточно
- Адрес: улица Михаила Котельникова, 95
- Телефон: 044 424 7471
Печерский район
Городская клиническая больница №17
- График работы: круглосуточно
- Адрес: Лабораторный проулок, 20
- Телефон: 0445287583
Во время ухудшения погодных условий важно беречь свое здоровье и не переохлаждаться, чтобы не заболеть.
Факты ICTV написали список советов, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения зимой.