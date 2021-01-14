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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Снег с дождем и перепады температуры: как не упасть в гололед

Синоптики в Украине снова предупреждают о сильном похолодании и гололеде на дорогах.

В этот период становится опасным передвижение по улицам и без специальных знаний не обойтись.

Факты ICTV составили список правил подготовки и поведения в гололед.

как не упасть во время гололеда

  • Заранее сделайте на подошвы и каблуки так называемые ледоступы. Есть несколько способов: прикрепите на каблуки перед выходом из дома кусок поролона или лейкопластыря; натрите наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепите ее на подошву. Также можно намазать подошву клеем Момент и поставить обувь на песок.
  • Лучше покупать обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.
  • Ходить нужно неспеша, ступая на всю подошву.
  • Не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов.
  • Обходите металлические крышки люков. Как правило, они покрыты льдом.
  • Не перебегайте дорогу во время снегопада и в гололед. Помните, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины, и падение перед движущимся автомобилем приводит как минимум к увечьям, а возможно, и к гибели.
  • Очень опасны прогулки в гололедицу в нетрезвом состоянии.
  • Держитесь подальше от домов — ближе к середине тротуара, чтобы на вас не упала сосулька.
  • Если вы упали и спустя некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, если образовались опухоли — срочно обратитесь в травмпункт, иначе могут возникнуть осложнения с плохими последствиями.
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Список травмпунктов в Киеве, куда можно обратиться за помощью.

Голосеевский район

Травмпункт Центральной поликлиники Голосеевского района

  • График работы: круглосуточно
  • Адрес: просп. Голосеевский, 59А
  • Телефон: 044 257 32 69

Дарницкий район

Киевская городская клиническая больница №1

  • График работы: круглосуточно
  • Адрес: Харьковское шоссе, 121
  • Телефон: 044 562 57 62

Соломенский район

Киевская городская клиническая больница №6

  • График работы: круглосуточно
  • Адрес: ул. Стражеско, 6а
  • Телефон:  044 497 70 70

Деснянский район

Поликлиника №2 Деснянского района

  • График работы: круглосуточно
  • Адрес: ул. Теодора Драйзера, 19
  • Телефон: 044 515 8852

Святошинский район

Киевская городская клиническая больница №7

  • График работы: круглосуточно
  • Адрес: улица Михаила Котельникова, 95
  • Телефон: 044 424 7471

Печерский район

Городская клиническая больница №17

  • График работы: круглосуточно
  • Адрес: Лабораторный проулок, 20
  • Телефон: 0445287583

Во время ухудшения погодных условий важно беречь свое здоровье и не переохлаждаться, чтобы не заболеть.

Факты ICTV написали список советов, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения зимой.

Фото: Dreamstime

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